Què ha passat amb la placa de Josep Sunyol a la Rambla de Barcelona?

La placa en honor a Josep Sunyol ha desaparegut de la Rambla de Barcelona. Així ho denunciava el compte República de les Lletres (@deleslletres) a X en una publicació que ha tingut més de 50.000 visualitzacions i centenars de republicacions en qüestió de menys de 48 hores. L'element en record de qui fou president del Barça afusellat pel franquisme estava des de 1998 davant del número 133 de l'emblemàtic passeig barceloní, on hi havia la revista La Rambla que ell mateix va dirigir. Ara no hi és, però què ha passat realment?
Doncs fonts municipals confirmen que la placa ha estat retirada, però que es tornarà a posar al seu lloc quan acabin les obres. També han estat retirades les places que recorden alguns establiments emblemàtics de la Rambla, però que es tornaran a reposar quan finalitzin les feines de reforma d'un dels carrers més concorreguts de la ciutat. Des del mateix consistori aclareixen que forma part de la normalitat que els elements històrics es retirin temporalment de qualsevol obra per evitar que es malmetin, però que sempre es tornen a posar a lloc.
El 1998, amb motiu del 100è aniversari del seu naixement, l'entitat Amics de Josep Sunyol va posar una placa en memòria seva al número 133 de la Rambla, seu de la revista amb el mateix nom -que va popularitzar el lema "Esport i ciutadania"- i que l'expresident del Barça va dirigir. “En el centenari del naixement de Josep Sunyol i Garriga, president del FC Barcelona, assassinat a Guadarrama el 6-8-1936. Amics de Josep Sunyol. 21-7-98”, hi deia en l'element de memòria, també situat a tocar de la font de Canaletes, on centenars de culers solen aplegar-se per celebrar els títols.
Cent anys de l'afusellament amb un record tímid
Precisament aquest 6 d'agost es van complir cent anys del dia en què el franquisme, en ple alçament i amb la Guerra Civil en marxa, va arrestar Sunyol i el va afusellar sense judici previ a la serra de Guadarrama a Madrid. No havia fet res més que creuar, per error, el front en cotxe quan tenia la intenció de visitar els soldats republicans. "Visca la República! Visca Catalunya Lliure!" van ser les seves últimes paraules. En el moment de l'assassinat, Sunyol era el 22è president de la història del Barça i diputat d'ERC a les Corts republicanes durant la tercera legislatura de la Segona República, que es preparava per la guerra contra els militars colpistes liderats per Franco. A més, era empresari del sector de sucre i havia estat l'editor de La Rambla.
Però en el 90è aniversari d'una figura tan important per al barcelonisme i el catalanisme el record va quedar curt. Va haver-hi un petit acte a l'espai commemoratiu on Sunyol va ser assassinat (mai se n'han trobat les restes malgrat els intents), però no va haver-hi cap desplegament de delegacions polítiques o esportives de qui també va ser president de la Federació Catalana de Futbol o del Reial Automòbil Club de Catalunya. Aquest tímid record també el confirmaven altres elements: un homenatge promès de la ciutat de Barcelona que no arriba i la polèmica per la desaparició del seu nom a la llotja del nou Camp Nou. 90 anys després de l'assassinat, Sunyol no va trobar l'homenatge merescut. La placa, almenys, sí que tornarà a la Rambla.