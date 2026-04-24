Rècord històric de passatgers al metro de Barcelona i als Ferrocarrils per Sant Jordi

La xarxa de metro de Barcelona i la de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van registrar rècords de passatgers en un dia feiner aquest dijous, coincidint amb la diada de Sant Jordi. El suburbà de la capital catalana va registrar el dia de més validacions de la història amb més de 2 milions de viatges, gairebé un 7% més que el Sant Jordi de l’any passat, que fins ara era el dia amb més passatgers de la història. També va ser el dia amb més validacions a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Concretament, el bus va sumar 677.000 viatges, arribant als gairebé 2,7 milions de validacions en un dia.
De la mateixa manera, la xarxa de FGC va registrar una demanda de 470.000 viatges a les línies metropolitanes, un 4,7% més que el 2025. En concret, la línia Barcelona-Vallès va registrar un augment del 3,4% respecte a l’any passat, amb 349.649 viatges. La línia Llobregat-Anoia, amb 120.306 viatges, va ser la que va aconseguir un augment més significatiu, amb un 8,7% més.
Si es compara la demanda de Sant Jordi amb la d’un altre dijous feiner, com per exemple el passat 16 d’abril, l’augment de demanda va ser encara més significatiu a la xarxa de Ferrocarrils, amb un increment dels viatges del 17,8%.
La xifra rècord s’ha assolit per la gran mobilitat de ciutadans que genera la diada de Sant Jordi. Les operadores de transport van posar a disposició dels usuaris una oferta de trens superior a l’habitual. En el cas de TMB, va programar l’oferta més gran de la història amb 138 trens circulant en hora punta a les línies convencionals i 29 trens més en l’hora vall de la tarda respecte a un dia laborable.