Robatori de pel·lícula a Villena: s'emporten un tresor prehistòric en menys de 5 minuts

Robatori de pel·lícula aquesta matinada a Villena, Alacant, al País Valencià. Uns lladres s'han endut gairebé tot el tresor que s'exposa a la localitat que es considera, juntament amb els tresors de les tombes reials de Micenes, a Grècia, un dels conjunts de vaixella d’or més importants de l’edat del bronze. Les peces estaven exposades al Museu de Villena, que aplega peces arqueològiques i etnogràfiques en un sol edifici modern, que es va estrenar el 2024.
Els fets s'han produït als volts de les 5:30 de la matinada, quan un grup de lladres han forçat una finestra blindada i, en menys de 5 minuts, s'han endut la major part de les peces que conformaven el tresor. L'alarma del recinte ha sonat i, paral·lelament, uns minuts abans, ho havia fet també la del poliesportiu municipal. Un fet curiós que s'està investigant com una maniobra per distreure l'atenció de la policia.
En concret, els responsables del furt s'han emportat tres de les quatre corones de la Mare de Déu de les Virtuts, patrona del municipi. No han tocat, en canvi tres utensilis de plata, un braçalet i els guarniments d'un bastó i 35 objectes d'or del poblat de Cabezo Redondo, un jaciment arqueològic de l'edat del bronze que havia estat un "centre comarcal" habitat entre els anys 1500 i 1100 aC. L'alcalde de la vila, Fulgencio José Cerdán s'ha mostrat "absolutament desolat" en declaracions a la televisió valenciana i ha xifrat el valor de la part del tresor robat en 1,7 milions d'euros "només pel seu pes en or". "Als de Villena ens destrueix. Això és part del nostre patrimoni", ha declarat el batlle a À Punt.
Una de les primeres hipòtesis és que fos un grup especialitzat en objectes arqueològics, ja que el cas presenta similituds amb altres robatoris registrats mesos enrere a Albacete i Badajoz, on es van endur peces d'or. Si aquesta línia d’investigació es confirma, es reduiria el risc que les peces fossin destruïdes o foses, perquè el seu valor principal es troba en la rellevància arqueològica i no en el material del qual estan fetes.
La joia del Museu de Villena
El Tresor de Villena és una de les peces més destacades del museu i constitueix un conjunt d’orfebreria excepcional que data del 1.000 aC, aproximadament. Està format principalment per peces d’or, entre les quals hi ha 11 bols, 28 braçalets, tres ampolles i altres peces de tipologia diversa. El conjunt es completava amb tres ampolles de plata i dues peces mixtes: un botó d’ambre i or i un remat de ferro i or. Finalment, també en forma part un braçalet de ferro.
El tresor va ser descobert el desembre de 1963 per l’arqueòleg José María Soler i els seus col·laboradors. Aquest conjunt representa un dels moments culminants de l’orfebreria prehistòrica i, actualment, era l’emblema del museu i un dels seus principals atractius per al gran públic.