Rodalies començarà el servei dimarts amb les mateixes condicions que dilluns

Renfe mantindrà els mateixos serveis d'aquest dilluns per dimarts, segons ha explicat Antonio Carmona, portaveu de Renfe en roda de premsa. "Seguim treballant en la recuperació progressiva", ha anunciat Carmona. Sobre les certeses que hi ha per aquest dimarts el portaveu de Renfe ha assegurat que seran dues: "que demà iniciarem amb la mateixa oferta que avui i que garantim la mobilitat de tots els viatgers en tren o per servei alternatiu de carretera".
Demà es mantindran els 150 autobusos que complementen les diferents línies de Rodalies arreu de Catalunya. El transport per carretera forma part d'un dispositiu extraordinari que també inclou 700 informadors distribuïts pel territori, per "intentar actualitzar la informació de servei constantment".
Les limitacions de velocitat imposades per Adif encara es mantenen, després que l'empresa hagi anunciat la suspensió de quatre AVE entre Madrid i Barcelona. Una mesura que s'emmarca en un context de restriccions de velocitat i incidències recurrents a la línia per la necessitat de revisar i reparar diversos punts després de denúncies de maquinistes sobre irregularitats a la via.
L'R11 ja funciona i la resta de línies es mantenen igual
Aquest dilluns s'ha recuperat en tren el tram de Figueres a Portbou de la línia R11, que demà farà tot el recorregut en tren. L'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 presten tot el servei en tren.