ERC demana que la nova direcció de Rodalies no accepti «xantatges» dels maquinistes

ERC treu pit del nomenament del nou responsable de Rodalies, però també posa deures a la nova direcció: que no accepti "xantatges" dels maquinistes. Així ho ha demanat Elisenda Alamany, secretaria general dels republicans, en una roda de premsa aquest dilluns en què també ha exigit accelerar el traspàs amb més combois, la cessió de més línies i el compliment del pla d'inversions. "Es tracta de posar les infraestructures al servei del país", ha dit Alamany. La dirigent republicana també ha recordat que el nomenament d'Òscar Playà, CEO de l'empresa mixta de Rodalies, com a president de Renfe a Catalunya és una exigència dels republicans que els governs català i espanyol han assumit.
L'enginyer Òscar Playà serà el nou responsable de Rodalies de Catalunya, segons ha confirmat aquest dilluns en un comunicat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. L'acord, pres conjuntament entre el Govern i ERC, ha rebut l'aval del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que segons apunta Territori "ha compartit també la necessitat que el responsable de les operacions de Rodalies sigui també el cap de la nova empresa". De fet, Playà és el CEO de la recentment creada empresa mixta Rodalies de Catalunya. Playà assumirà les dues funcions "per poder aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors" de Renfe. Actualment, Playà és director general de la Xarxa de Metro de Barcelona (TMB).
Missatges d'ERC a Junts i els socialistes
En la seva intervenció, Alamany també ha llançat missatges implícits a Junts. "Altres partits no han utilitzat la seva força per asseure el govern espanyol", ha dit la secretaria general republicana. Alamany ha repetit que ERC és "l'únic partit" que ha treballat intensament pel traspàs de Rodalies i que el nomenament de Playà demostra que s'estan fent passos endavant. En paral·lel, els republicans també consideren que per accelerar el traspàs cal mobilització ciutadana, motiu pel qual han instat la ciutadania a participar en les dues manifestacions convocades per aquest dissabte. "La qüestió dels trens és de sobirania", ha sentenciat Alamany. ERC, com també Junts i la CUP, participaran tant a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell, i la dels usuaris de Rodalies. Els republicans mantenen la petició de "responsabilitats" a Sílvia Paneque i Óscar Puente.
També hi ha hagut missatges cap a Junts i el PSOE en referència al decret òmnibus tombat al Congrés. Per una banda, Alamany ha demanat als socialistes espanyols que deixin d'"abusar del tacticisme" i que amb el decret van fer servir el "filibusterisme". Per altra banda, també ha instat Junts a "deixar de donar la raó" a qui els compara amb l'extrema dreta espanyola. "Podran rectificar i posar-se de costat de qui pateix més", ha dit Alamany, davant la previsió del govern espanyol de tornar a portar les mesures al Congrés, ara per separat. ERC ja ha confirmat que votarà a favor de l'augment de les pensions, l'escut social o les mesures antidesnonaments. Cal recordar que Junts va votar "no" al decret per les mesures antidesnonaments.