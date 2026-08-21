Tornen a desallotjar un grup de migrants de la platja del Trampolín de Ceuta

La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest divendres al matí la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de prop d'un miler de migrants hi hagin tornat a passar la nit. Els agents els han fet moure a un racó de l'espai, mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes tres setmanes.
Aquest dijous al migdia, el govern de Ceuta va haver d'interrompre el dispositiu de neteja perquè alguns migrants van retornar a la platja després del primer desallotjament, i no es podia garantir la seguretat del personal que hi treballava. Aquesta ha estat la primera nit que els desallotjats han dormit en les noves instal·lacions habilitades temporalment pel govern espanyol a Loma Margarita i a El Embolsamiento, amb capacitat per a 1.800 persones.
Un desallotjament sense incidents
El trasllat dels migrants que encara restaven a la platja del Trampolín de Ceuta va començar dijous a primera hora del matí, quan un dispositiu de la Guàrdia Civil i la policia espanyola va mobilitzar el desallotjament de més de 1.700 persones sense incidents. Aquestes s'han reubicat en els dos espais d'acollida habilitats a la ciutat i que, temporalment, seran el refugi dels migrants que van entrar en massa a l'estat a finals de juliol. Mentrestant, el nombre de menors no acompanyats comptabilitzat per Interior ha augmentat fins als 2.700 a la ciutat.
El govern espanyol també ha anunciat que portarà 500 menors a la península per donar-los un lloc on viure, un anunci que ha generat rebuig entre l'oposició. En els darrers dies, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat en diverses ocasions que cal retornar-los a tots, inclosos els menors, sense fer-ne distincions. Una tesi avalada per la Comissió Europea, que va donar el seu vistiplau a enviar-los de nou als seus països d'origen.
500 nenes de Ceuta estaran a la península en "poques setmanes"
El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez Correas, ha augurat que "en un termini de poques setmanes" unes 500 nenes de Ceuta estaran en recursos especialitzats a la península. En una entrevista a RNE, i en relació a la petició del PP i de la Comissió Europea de retornar els menors arribats a la ciutat, Pérez ha indicat que estan treballant per buscar els perfils "més vulnerables" que, per tant, "han de ser prioritàries"; i que estan parlant amb entitats que les puguin acollir.
D'aquesta manera no caldria l'acord ni la implicació formal de cap territori receptor, i s'estalviarien les reticències d'algunes administracions autonòmiques, com les governades per PP i VOX, que han mostrat la seva disconformitat a participar en el repartiment d'aquests nens. El govern de Ceuta té acollits 1.376 menors, i la Policia Nacional n'ha filiat 2.168. El secretari ha admès que no saben quants nens resten als carrers de Ceuta, perquè conflueixen "diversos factors". Entre altres, que el sistema de protecció ceutí "ha col·lapsat" per l'alta demanda que s'ha registrat des de l'arribada de migrants a finals de juliol.
Dues organitzacions dedicades al tràfic de migrants a Ceuta
La crisi migratòria a Ceuta ha provocat situacions tenses i de risc a la ciutat, una d'elles, és el tràfic il·lícit de migrants cap a la península. La Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades, presumptament, a aquesta tasca i ha detingut cinc persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol.
Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets. En un dels casos, els agents han documentat que van traslladar a la península set persones en una embarcació de cinc metres d'eslora i que van estar unes cinc hores al mar, sense les mínimes condicions de seguretat. L'organització tenia vehicles per traslladar els migrants des del lloc on els tenien esperant fins a l'embarcació. Un cop a la costa andalusa, altres membres els recollien i els dispersaven.