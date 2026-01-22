Un tren de passatgers xoca amb una grua a Cartagena i deixa com a mínim tres ferits

Un tren de passatgers dels Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta (Feve) ha xocat amb un camió grua que ha envaït els raïls a Cartagena (Múrcia) pels volts de les 12:30 hores d'aquest dijous. L'accident ha deixat, com a mínim, tres persones ferides lleus que han estat ateses in situ pels serveis d'emergències. Es tracta del tercer accident ferroviari a l'Estat en pocs dies, després del d'Adamuz, amb 43 morts confirmats, i el de Gelida, on va morir un estudiant en pràctiques de maquinista.
Concretament, el xoc ha tingut lloc a les 12:04 hores, tal com informa l'agència Efe, en la línia que connecta Cartagena i Los Nietos, un municipi proper. Per motius que encara es desconeixen, la grua ha envaït la via quan s'apropava el comboi i han impactat, tot i que el tren no ha descarrilat.
Segons les primeres informacions de la Guàrdia Civil, els tres ferits han patit contusions, tot i que no han requerit atenció d'urgència. També s'han desplaçat fins a la zona diverses dotacions dels Bombers de Cartagena, ambulàncies del 061 i efectius de Protecció Civil.
El Govern obre expedient a Renfe per la vaga de zel dels maquinistes
El comissionat del traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que “una part important” dels maquinistes no s’han incorporat al lloc de treball aquest dijous al matí i no es pot prestar el servei ferroviari amb normalitat. Davant d’aquesta situació, que ha provocat un profund malestar al Govern, el Departament de Territori que comanda Sílvia Paneque ha acordat obrir un expedient a Renfe “perquè no està prestant un servei que ha de donar als ciutadans”.
Macías ha recordat que Adif va garantir la seguretat de les línies ferroviàries i, malgrat això, els maquinistes no han volgut anar a treballar. “El Govern farà tot el possible per restablir el servei i insta a Renfe i Adif per restablir-lo”, ha afirmat després de la primera reunió de seguiment del dia, que ha arrencat a les 7 del matí amb l'executiu i els operadors ferroviaris.