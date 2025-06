Una agressió amb amoníac a dues persones sense llar regira l'Eixample de Barcelona

Una parella de persones sense llar descansava tranquil·lament al carrer Parlament, al barri de Sant Antoni de Barcelona, quan els van ruixar amb una barreja d'aigua i amoníac. A més, els van deixar ampolles que semblaven d'aigua al costat del punt on dormien perquè beguessin, però que també havien estat emplenades d'amoníac. Aquest relat fa dies que corre per diversos col·lectius del districte de l'Eixample barceloní. De fet, l'Organització Juvenil Socialista (OJS) ho va denunciar en un comunicat públic dues setmanes enrere. Ara, la Fundació Arrels, entitat especialitzada en sensellarisme, ha emès un comunicat en què relata els fets, després d'haver parlat directament amb les víctimes de l'agressió aporofòbica.

Aquest atac contra dues persones en situació de carrer fa dies que ha fet emergir la preocupació entre diversos col·lectius del barri de Sant Antoni i del districte de l'Eixample, que s'han arribat a reunir per discutir-ne les derivades. Així, la setmana passada l'OJS de l'Eixample va convocar una trobada que va comptar amb representants d'associacions veïnals, comercials i socials. D'aquella cita en va sortir la conclusió que l'agressió contra dues persones pobres i sense llar era "conseqüència del marc que porten generant veïns reaccionaris des de fa mesos" i que "criminalitzen els sensesostre i els responsabilitzen de tots els problemes del barri".

El comunicat també fa una crida a concentrar-se el pròxim dissabte a les 12:30h, en un lloc encara per determinar, per mostrar la disconformitat davant les agressions contra les persones sense llar i "per posar sobre la taula que hi ha una oposició real a aquestes accions i discursos".

Assenyalament d'odi als sensellar

En la mateixa línia, sobre un succés que no consta que hagi implicat denúncia policial ni assistència sanitària, des de la Fundació Arrels esmenten que moltes de les persones que acompanyen habitualment han estat víctimes de "violències" però que en alguns casos "les conceben a implícites a la seva situació i no saben que han patit un delicte". En altres ocasions, simplement tenen por a possibles represàlies o, en el cas de les persones sense papers, directament temen que la policia els pugui reclamar documents administratius dels que no disposen.

Per tot plegat, Arrels també demana a la ciutadania que "denunciï" fets d'aquesta mena. La denúncia es pot presentar davant qualsevol autoritat policial o de jutjat de guàrdia, i no cal que ho faci la víctima, remarquen des de l'entitat. En el mateix sentit, es lamenta que es veu un possible auge dels delictes d'odi, davant els discursos polítics que els alimenten. "S'està criminalitzant i revictimitzant les persones que veiuen al carrer des de fa temps en general i les que viuen en aquest barri en particular", resolen des de l'entitat d'acompanyament al sensellarisme, sobre una zona -Sant Antoni- que ha viscut un procés fulgurant de gentrificació els darrers anys.