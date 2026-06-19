Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot i una única incisió

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una única incisió. L'infant operat és un nen de 12 anys que tenia una infecció causada per múltiples pedres i que necessitava que li extirpessin un ronyó i el seu urèter -el conducte muscular que connecta el ronyó amb la bufeta-. Per dur a terme l'ureteronefrectomia -així és com s'anomena tècnicament la cirurgia- l'equip d’Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal del centre hospitalari va decidir fer-ho amb un nou robot quirúrgic que dona "molta més seguretat i menys complicacions". Així ho ha assenyalat el doctor i gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Albert Salazar.
L'equip del Vall d'Hebron ha presentat la fita històrica en una roda de premsa aquest divendres, en què els responsables de l'operació han explicat que aquest robot els permet minimitzar l'àrea inicial d'intervenció i redueix els possibles danys quirúrgics. El doctor David Virós ha exposat que, habitualment, els sistemes robòtics convencionals utilitzen quatre braços i requereixen fer diverses incisions per introduir la càmera i les eines necessàries per fer la cirurgia. El nou aparell, per contra, treballa amb un únic braç i, a través d'una única incisió, els instruments quirúrgics necessaris es despleguen com els tentacles d'un pop microscòpic i operen de manera independent amb una àmplia capacitat de camp de treball i flexibilitat.
Salazar ha explicat que, actualment, el centre hospitalari realitza cada any unes 1.000 intervencions amb cirurgia robòtica gràcies als tres robots de què disposa. Ara, l'equip mèdic incorpora aquest quart robot que permetrà, segons el director, fer entre 250 i 300 intervencions més cada any. Més enllà d'aquesta dada és aviat numèrica, el fet més destacable és que el nou aparell permet reduir els danys i molèsties al pacient, perquè permet reduir l'àrea específica de l'operació i, alhora, explorar diferents zones del cos.
Un altre dels doctors que han participat en la roda de premsa, Marino Asensio, ha subratllat que, fins ara, les incisions són d'uns 2 centímetres i mig, si bé la mida encara es podria reduir més els pròxims mesos. De moment el robot ja ha efectuat 4 operacions amb cirurgia pediàtrica, i ja n'hi ha de programades per als pròxims mesos, també per a cirurgia general i urologia.
El pacient, un infant que juga a futbol a Nou Barris
El nen operat per primer cop amb aquest robot és un infant de 12 anys, que ha explicat que es troba bé i que té ganes d'acabar de recueprar-se del tot per fer una "vida normal". En una conversa distesa amb els periodistes, el nen ha explicat que segueix atentament els partits del Mundial de futbol, i que té ganes de tornar a jugar amb el seu equip, l'Alzamora de Nou Barris.
En aquesta primera intervenció pediàtrica, hi ha participat un equip multidisciplinari amb professionals dels departaments d'Anestesiologia, Infermeria i la secció d’Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal. L'operació ha estat liderada pel doctor Asensio.
El nou sistema robòtic
Concretament, el nou sistema robòtic s'anomena SHURUI Single Port (SP), i el desenvolupa l’empresa xinesa Surgerii Robotics, que ha escollit Vall d’Hebron com a porta d’entrada d’aquesta tecnologia a Europa. Al seu torn, el CEO i professor de la companyia del projecte, Kai Xu, ha remarcat que aquest nou sistema robòtic representa "una fita important". Es tracta d'un sistema que treballa a través d’una única entrada per la qual s’introdueixen els instruments quirúrgics de curvatura contínua i una càmera amb visió de 360 graus. La seva flexibilitat permet mantenir els avantatges dels sistemes multiport, simplificant l’abordatge quirúrgic i facilitant maniobres d’una precisió difícil d’assolir amb la mà humana.
Cal remarcar, però, que els robots els robots quirúrgics no operen de manera autònoma. Sempre és el cirurgià qui dirigeix la intervenció des d’una consola situada fora del camp estèril. Des d’allà, disposa d’una visió tridimensional de l’interior del pacient, ampliada fins a deu vegades, i manipula els instruments amb una precisió mil·limètrica.