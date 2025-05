A filets o sencer? La forma més barata de comprar el salmó

El peix és un dels aliments indispensables en qualsevol dieta. I, de tot el catàleg, el salmó és un dels més valorats tant per les seves propietats com pel seu sabor. Ara bé, tot té una part negativa: el preu fa que moltes persones facin marxa enrere i optin per altres productes. Però hi ha maneres d'estalviar i gaudir d'un bon aliment com és el salmó.

Qui ho ha explicat és el creador de contingut @cocinadelpirata que, a través de xarxes socials, ofereix receptes i trucs culinaris. El cuiner ha posat fi al debat de si és millor comprar salmó sencer o a filets. Concretament, ha dit que comprar el salmó sencer i filetejar-lo a casa és la millor opció per estalviar diners a l'hora de fer la compra.

Quin és l'avantatge? Doncs el preu, en primer lloc, ja que el salmó sencer pot arribar a ser la meitat de car que el de filets. A més, el fet de tallar-lo a casa permet aprofitar al màxim cada part del peix. El preu del salmó a filets ronda els 23 euros per quilogram, mentre que un de sencer es troba en una mitjana de 12 euros per quilogram.

A més de ser una opció econòmica, cal recordar que el salmó és una font excel·lent de nutrients essencials. Tal com reflecteix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest peix ajuda a prevenir malalties no transmissibles com el càncer, la diabetis o les patologies cardiovasculars.