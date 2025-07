El catedràtic de Harvard Arthur Brooks revela la clau per evitar el deteriorament cognitiu a partir dels 40 anys

El catedràtic de la Universitat Harvard Arthur Brooks és un dels divulgadors sobre longevitat més reconeguts del món. Autor de múltiples llibres i estudis sobre la matèria, aprofita els perfils a les xarxes socials per donar les claus per a un envelliment saludable i per mantenir la salut física i mental amb el pas dels anys. Ara, ha revelat la transformació que experimenta el cervell quan arriba als 40 anys i la manera com canvia la intel·ligència.

Brooks explica que, amb la quarantena d'edat, la intel·ligència fluida pateix una davallada i la intel·ligència cristal·litzada passa a ser vital. Però, què vol dir això? El professor descriu la intel·ligència fluida com la capacitat de concentració, de resolució de problemes i de memòria. Segons les seves investigacions, aquesta arriba a l'excel·lència als 39 anys i, a partir d'aleshores, va a la baixa.

Per això, és en aquest moment quan la intel·ligència cristal·litzada guanya importància. És la referent a l'acumulació de capacitats, estratègies i coneixements que reflecteixen el nivell d'evolució cognitiva gràcies a l'aprenentatge al llarg del temps. "Abans dels 40 s'aprèn, després dels 40 s'ensenya", defensa Brooks, que posa l'accent en la base construïda fins als 40 anys com la clau per a un envelliment saludable en l'àmbit cognitiu.

L'hàbit que condemna al deteriorament cognitiu

Brooks subratlla des de fa anys que el cos i la ment estan molt connectats i que tenen conseqüències molt directes l'un en l'altre. Ara, ha parat atenció a una idea sobre salut i envelliment molt estesa i li ha donat un altre enfocament. Es tracta de la recomanació universal de fer esport i evitar un estil de vida sedentari. I és que Brooks alerta que si no es fa exercici de manera habitual al llarg de la vida, el deteriorament cognitiu s'accelera a partir dels 60 anys.

Si bé, no tots els tipus d'exercicis tenen els mateixos beneficis. L'expert diu que "no hi hauria d'haver ningú menor de 40 anys que no faci entrenaments de resistència". Aquests han de ser, doncs, entrenaments que es focalitzin en l'activitat aeròbica, que es fa durant una llarga estona amb una intensitat no massa alta. És el cas de córrer, anar en bicicleta, nedar, pujar escales o caminar de manera exigent.