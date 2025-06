Pot una persona celíaca besar algú que hagi menjat gluten?: un estudi ho demostra

Amb el diagnòstic de la malaltia que pateixen les persones celíaques, es planteja un reguitzell de dubtes i entre ells n'hi ha un de predominat: un celíac pot besar a una altra persona que hagi menjat gluten? Aquesta pregunta existeix fins en un 40% de pacients celíacs.

Tot i la por de molts malalts per celiaquia en què besar-se amb una altra persona els pugui comportar llagues o problemes digestius, són molt pocs estudis els que han investigat la quantitat de gluten que queda dins la boca després de menjar, o sí aquell gluten es pot transmetre a una altra persona a través de la saliva. Tot i això, una nova investigació posa llum sobre la foscor dels dubtes.

"A tots ens preocupa si el gluten entra en contacte amb el menjar d'un restaurant, però ningú ha analitzat realment que succeeix si una persona celíaca es petoneja amb una que n'ha menjat fa poc", explica la nutricionista Anne Lee, membre de la Universitat de Colúmbia.

L'experiment de Lee i els seus companys investigadors va comptar amb deu parelles: un integrant amb celiaquia i l'altre no. La persona sense la malaltia autoimmune va menjar deu galetes salades abans de petonejar la seva parella durant deu segons. I, per altra banda, es va fer el mateix, però abans de besar la parella van haver de beure un parell de gots d'aigua.

Els resultats

En ambdós casos, les quantitats de gluten trobades a la boca de la persona celíaca van ser mínimes, i encara inferiors en els casos que es va beure aigua abans de petonejar. "Els pacients celíacs poden estar més tranquils sabent que el risc de contacte creuat amb gluten en besar a una parella que n'ha consumit es redueix a nivells segurs si es beu un petit got d'aigua", afirma Lee.

"És improbable que petonejar causi una reacció en la majoria de persones intolerants al gluten, però qualsevol risc pot reduir-se encara més si la parella es neteja les dents", aconsella una associació canadenca de celíacs. Per tant, els celíacs després d'aquest experiment poden estar més tranquils i mostrar l'amor que senten per les seves parelles sense preocupar-se per si han menjat gluten.