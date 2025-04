Aquests són els millors aliments per combatre les al·lèrgies

Amb la primavera, les al·lèrgies es posen a l'ordre del dia i poden amargar el dia a dia de moltes persones. Per mirar de combatre-ho, la professora del Màster de Nutrició Clínica de la Universitat Europea, Mónica Manzano, explica que el seguiment d'una dieta rica en fruites, verdures i omega-3 pot ajudar a reduir els símptomes de les al·lèrgies estacionals, tot i que es tracta d'un complement i no d'una substitució dels tractaments mèdics.

L'especialista recomana incloure en el nostre dia a dia aliments amb alt contingut en antioxidants, ja que ajuden a reduir la inflamació i a reforçar el sistema immune. Alguns dels exemples útils poden ser les fruites cítriques (com taronges o kiwis), les baies (nabius o maduixes), el pebrot vermell o els vegetals de fulla verda (espinacs o kale).

De la mateixa manera, Manzano assenyala que hi ha certs àcids grassos presents en el peix blau com els omega-3 (salmó, sardines) i en llavors (xia, lli) que mostren propietats antiinflamatòries i que poden alleujar en part la simptomatologia al·lèrgica provocada pel pol·len, els àcars i altres components irritants que circulen de manera més intensa a la primavera.

Augmentar el consum de fruites i verdures riques en antioxidants, així com incloure aliments prebiòtics (com all, ceba o plàtan) i probiòtics (iogurt, quefir) pot contribuir a una millor regulació immunològica, ja que aquests afavoreixen un equilibri de la microbiota intestinal, clau en la resposta davant d'al·lèrgens.

Per contra, l'especialista apunta que el consum excessiu d'aliments ultraprocessats, rics en sucres i greixos saturats, pot empitjorar la resposta inflamatòria de l'organisme, incrementant així els símptomes de l'al·lèrgia. "En canvi, seguir un patró alimentari basat en la dieta mediterrània apostant per llegums, cereals integrals, hortalisses, fruites i proteïnes, juntament amb una bona hidratació, ajuda a regular la reacció al·lèrgica i millorar la salut general", conclou Manzano.