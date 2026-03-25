25 de març de 2026

Alimentació

Alerta alimentària: retiren diversos lots de llonganissa per salmonel·losi

El Ministeri de Salut demana no consumir els lots afectats, que s'han comercialitzat a Catalunya

  • Llonganissa, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 25 de març de 2026 a les 10:08
Actualitzat el 25 de març de 2026 a les 10:16

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta sanitària després de detectar salmonel·losi en diversos lots de llonganissa de pagès venuts a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Es tracta de l'embotit de la marca Boadas 1880 i l'organisme que depèn del Ministeri de Sanitat ha fet una crida als compradors a no consumir els productes afectats.

Si ja és massa tard i ja s'ha ingerit la llonganissa contaminada amb salmonel·la i presentar símptomes compatibles amb la malaltia de la salmonel·losi, l'Aesan recomana visitar el metge de manera immediata. Els símptomes van des de la diarrea i els vòmits fins a la febre i el mal de cap, i poden comportar deshidratació si no es tracten aviat.

Els lots afectats

Tal com ha notificat l'Aesan, els lots afectats que s'han retirat dels supermercats i que es demana no consumir s'han distribuït a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia, però no es descarta que hagin pogut arribar a altres punts de l'Estat. Són els següents:

  • Lot 329, amb data de caducitat 30/03/2026

  • Lot 330, amb data de caducitat 31/03/2026

  • Lot 331, amb data de caducitat 31/03/2026

  • Lot 345, amb data de caducitat 11/04/2026

  • Lot 346, amb data de caducitat 11/04/2026

  • Lot 347, amb data de caducitat 11/04/2026

Què és la salmonel·losi: símptomes i tractament

La salmonel·losi és una de les malalties transmeses pels aliments més comunes i esteses, causada per bacteris del gènere Salmonella. És un bacil gramnegatiu que pertany a la família de les enterobacteriàcies. A la majoria de països de la Unió Europea, els dos tipus més comuns de Salmonella són S. Typhimurium i S. Enteritidis.

La Salmonella té una gran capacitat d'adaptació, cosa que li permet sobreviure en ambients molt diversos durant mesos o fins i tot anys. Es pot multiplicar en un ampli rang de temperatures, de 5 a 45 ºC, sent la temperatura òptima de 35-37 ºC, i és capaç de sobreviure en un ampli rang de pH.

És un bacteri omnipresent, capaç d'infectar tant humans com animals, i que pot romandre com a portador durant llargs períodes. Els animals que són més sovint portadors de Salmonella són l'aviram i els porcs.

