Alerta alimentària: retiren diversos lots de llonganissa per salmonel·losi

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta sanitària després de detectar salmonel·losi en diversos lots de llonganissa de pagès venuts a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Es tracta de l'embotit de la marca Boadas 1880 i l'organisme que depèn del Ministeri de Sanitat ha fet una crida als compradors a no consumir els productes afectats.
Si ja és massa tard i ja s'ha ingerit la llonganissa contaminada amb salmonel·la i presentar símptomes compatibles amb la malaltia de la salmonel·losi, l'Aesan recomana visitar el metge de manera immediata. Els símptomes van des de la diarrea i els vòmits fins a la febre i el mal de cap, i poden comportar deshidratació si no es tracten aviat.
Els lots afectats
Tal com ha notificat l'Aesan, els lots afectats que s'han retirat dels supermercats i que es demana no consumir s'han distribuït a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia, però no es descarta que hagin pogut arribar a altres punts de l'Estat. Són els següents:
Lot 329, amb data de caducitat 30/03/2026
Lot 330, amb data de caducitat 31/03/2026
Lot 331, amb data de caducitat 31/03/2026
Lot 345, amb data de caducitat 11/04/2026
Lot 346, amb data de caducitat 11/04/2026
Lot 347, amb data de caducitat 11/04/2026
Què és la salmonel·losi: símptomes i tractament
La salmonel·losi és una de les malalties transmeses pels aliments més comunes i esteses, causada per bacteris del gènere Salmonella. És un bacil gramnegatiu que pertany a la família de les enterobacteriàcies. A la majoria de països de la Unió Europea, els dos tipus més comuns de Salmonella són S. Typhimurium i S. Enteritidis.
La Salmonella té una gran capacitat d'adaptació, cosa que li permet sobreviure en ambients molt diversos durant mesos o fins i tot anys. Es pot multiplicar en un ampli rang de temperatures, de 5 a 45 ºC, sent la temperatura òptima de 35-37 ºC, i és capaç de sobreviure en un ampli rang de pH.
És un bacteri omnipresent, capaç d'infectar tant humans com animals, i que pot romandre com a portador durant llargs períodes. Els animals que són més sovint portadors de Salmonella són l'aviram i els porcs.