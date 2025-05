Alerta sanitària als Països Baixos per la presència de cànnabis en llaminadures d'Haribo

Bosses de llaminadures amb gust de refresc de cola de la marca Haribo amb cànnabis. Això és el que s'han trobat alguns consumidors dels Països Baixos en, com a mínim, tres paquets, per la qual cosa la policia ha obert una investigació i l'Autoritat Neerlandesa de Seguretat Alimentària i dels Productes de Consum (NVWA) ha emès una alerta nacional i ha obligat a retirar el lot afectat del mercat.

Tot plegat, després que algunes persones, entre les quals hi ha menors d'edat, patissin marejos i malestar general després de menjar les llaminadures de cola. Els agents investiguen si els paquets amb cànnabis són oficials o falsificacions i com hi van arribar les substàncies psicoactives. Els resultats permetran determinar si Haribo, una de les empreses més famoses del sector, pot enfrontar conseqüències penals.

Les bosses afectades tenen com a data de consum preferent el gener del 2026 i corresponen al lot L341-4002307906, i les autoritats sanitàries dels Països Baixos asseguren que no s'han comercialitzat fora de les seves fronteres. Si bé, alerten que encara hi ha bosses en circulació que poden contenir cànnabis i que continuen suposant un risc.

Per tot plegat, la NVWA recomana evitar menjar els dolços d'Haribo amb gust de cola fins que no puguin assegurar que tots han quedat retirats del mercat. Al seu torn, la companyia ha destacat que estan treballant de bracet amb les autoritats per detectar si hi ha més paquets amb cànnabis i que les seves llaminadures són segures.

Les conseqüències en menors de consumir marihuana

L'American Academy of Pediatrics (AAP) es mostra "molt preocupada" pel consum de cànnabis en menors de 21 anys, ja que els seus efectes perjudicials són més accentuats en els cervells joves. Concretament, provoquen problemes per pensar i resoldre problemes, problemes de memòria i aprenentatge, una mala coordinació física, redueix el temps de reacció i dificulta l'atenció.

A més, danya els pulmons i irrita la boca i la gola. De fet, l'AAP avisa que el cànnabis contenen moltes de les substàncies químiques canceroses del tabac i també provoca bronquitis, tos i mucositat, així com dificulta un descans complet.