Aquesta és la fruita de temporada que té múltiples beneficis per la salut

Amb el seu color vermell intens i un sabor que convida a repetir, les cireres es converteixen cada any en una de les protagonistes de la temporada. Però més enllà del plaer gustatiu, aquestes petites baies són una autèntica font de nutrients essencials i beneficis per a la salut que cada vegada desperten més interès entre els experts.

Segons la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), les cireres destaquen pel seu contingut en vitamina C i potassi, dos elements claus pel bon funcionament del cos. La vitamina C, coneguda per la seva acció antioxidant, reforça el sistema immunitari, afavoreix l’absorció del ferro i contribueix a la formació de col·lagen, fonamental per a la salut de la pell, els ossos i els vasos sanguinis. Alhora, el potassi ajuda a mantenir la pressió arterial en nivells normals i garanteix un correcte funcionament muscular i nerviós.

El consum habitual d’aquesta fruita no només ajuda a cobrir les necessitats diàries d’aquests nutrients -en combinació amb una dieta variada-, sinó que aporta també un extra en compostos bioactius que sumen propietats antioxidants i antiinflamatòries.

Les antocianines, un tipus de flavonoide especialment abundant a les cireres i responsables del seu to vermellós, han demostrat ser aliades de la salut cardiovascular, a més de reduir la inflamació i protegir el sistema nerviós. Pel que fa als àcids orgànics, aporten aquest toc àcid tan característic i, alhora, ajuden a estimular la secreció de saliva i sucs gàstrics, afavorint així la digestió.

A més, les cireres són una opció lleugera i refrescant per combatre la calor d’aquests mesos. El seu alt contingut en aigua, superior al 80%, les fa ideals per mantenir una bona hidratació durant les onades de calor.

A més, la seva dolçor natural i la seva densitat nutricional les converteixen en una alternativa saludable a les postres ensucrades i als snacks ultraprocessats. Tant si es mengen al natural, en compotes sense sucres afegits, barrejades a les amanides o com a part d’un esmorzar equilibrat, les cireres es poden incorporar fàcilment a múltiples receptes i gaudir-ne sense remordiments.