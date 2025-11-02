Com preparar esmorzars saludables que donen energia duradora

Diuen que l’esmorzar és l'àpat més important del dia perquè és el primer i, per tant, ha de ser equilibrat perquè et doni l'energia que necessitarà la resta del dia. Però sovint sorgeixen dubtes sobre què menjar per aconseguir dels aliments aquesta energia. Un bon esmorzar ha de proporcionar els nutrients necessaris per mantenir un nivell d’energia constant i evitar becs de fam que ens portin a picar aliments poc saludables.
En aquest sentit, hi ha alguns aliments clau per a aquesta feina que són accessibles per a tothom i molt fàcils de combinar i cuinar. Alguns dels grups alimentaris essencials per aconseguir un bon esmorzar saludable són els carbohidrats, les proteïnes i els greixos saludables, però quins són els aliments que podem comprar i combinar per obtenir un bon resultat per començar el dia?
Pa, un indispensable
Els carbohidrats són essencials per obtenir energia, per això el pa és essencial en un bon esmorzar, però no qualsevol val. S'ha de triar pa integral de civada o, inclús, amb nous i passes que també contenen la fibra i els carbohidrats necessaris per donar l'energia necessària al cos per mantindre's tot el matí actiu. A més, la civada conté fibra i antioxidants que la converteixen en un cereal molt saludable.
Pots preparar-te unes torrades amb alvocat i nous per damunt per un esmorzar ple de proteïnes, greixos saludables i carbohidrats; o, si eres més de dolç, pots fer la torrada de pa d’espelta amb crema de cacauet i posar-hi al damunt un plàtan tallat a rodanxes.
Iogurt natural i fruita
Els ous, el iogurt natural o les begudes vegetals enriquides són opcions excel·lents per incloure proteïnes, que contribueixen a mantenir la sacietat i a reparar els teixits corporals. Aquest és un esmorzar fàcil i ràpid que es pot combinar amb un suc natural o les torrades. A més, permet moltes combinacions fresques i saludables per començar bé el dia, com pot ser afegir-li fruites antioxidants com els nabius o el plàtan, font de proteïna; o fruits secs, rics en greixos saludables i fibra.
Pancakes de civada i plàtan
Aquest plat típic de les pel·lícules nord-americanes és més fàcil de fer del que sembla. Amb només un parell d'ous, farina de civada i plàtan es pot fer la massa d'uns pancakes saludables que no triguen més de deu minuts en cuinar-se a la paella. De fet, si no tens farina de civada a casa, però si tens flocs, pots triturar-los fins que es facin pols i ja tens la teva farina casolana.
Barregeu-ho després amb el plàtan, preferentment madur, i agrega els ous i canyella al gust fins que quedi una massa homogènia. Després posa algunes cullerades d'aquesta massa en una paella a foc mitjà i, després d'uns minuts, dona-li la volta perquè es cuini per l'altre costat. Una vegada estigui, ja tens els pancakes casolans fets.
Afegeix l'acompanyament que més t'agradi: una culleradeta de mantega d’ametlles pel damunt o fruita fresca i de temporada. Açò t'aportarà la dolçor clau pel teu esmorzar i l'energia adequada per començar bé el dia i mantindre't actiu tot el matí.