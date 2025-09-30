És un mite: l'esmorzar que molts pensen que és espanyol però que ve de l'altra banda del món

La xef Maria Nicolau ha reivindicat en múltiples ocasions que la gastronomia espanyola "no existeix", ja que realment és una conjunció de les cuines autòctones de l'Estat, com la catalana, l'asturiana o la basca, per exemple. Sigui com sigui, es fa servir el concepte de "gastronomia espanyola" per referir-se al menjar tradicional del seu territori històric i, en aquest sentit, hi ha un esmorzar que destaca com un dels més típics i populars, però que realment és propi d'una altra cultura gastronòmica molt allunyada de la península Ibèrica i l'Amèrica Llatina.
Es tracta dels xurros, que sovint es reivindiquen com a espanyols tot i que provenen de la Xina. La bibliografia històrica situa el naixement del predecessor dels xurros, el youtiao, el segle XII. A l'Àsia, s'acostuma a acompanyar amb salsa de soja, d'arròs o amb condiments picants, però la base és la mateixa que al món llatí.
La llegenda transmesa generació rere generació diu que les dues tires de farina, aigua, sal i oli unides en forma de semillaç representen la traïció del ministre Qin Hui al general i heroi nacional xinès Yue Fei. Els forners de la ciutat de Hangzhou haurien creat aquesta massa fregida per protestar contra el traïdor i l'esposa i, finalment, es va acabar establint com un esmorzar popular pel baix cost i la facilitat de producció.
El youtiao va arribar a Europa els segles XV i XVI, amb el flux de comerciants i miners portuguesos que treballaven a la Xina. Des d'aleshores, els cuiners espanyols han anat variant les tècniques i perfeccionant la recepta, fins a obtenir xurros de tota mena: gruixuts, prims, plens de crema, amb xocolata, verticals, en llacet...
Així ho explica el xef amb una llarga carrera a Hong Kong José Antonio Navarro Cortes en una entrevista al South China Morning Post, en què conclou que, actualment, els xurros i el youtiao conviuen tal com ho fan molts altres menjars amb una història comuna. Si bé, en el món occidental, es desconeix la seva relació i sovint es comet l'error de reivindicar els xurros com un element autòcton de la gastronomia espanyola.