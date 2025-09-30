Els tres aliments de tardor que reforcen les defenses per enfrontar el canvi de temps

Arriba la tardor i baixen temperatures, el còctel perfecte per encostipar-se i tenir una grip. En aquesta època, el sistema immunològic necessita una cura especial i, encara que no evita les infeccions per si sola, l'alimentació sí que pot marcar la diferència en la manera com l'organisme respon contra els virus.
Per això, la dietista-nutricionista del Consell General de col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes Mónica Herrero comparteix el top 3 d'aliments de temporada que reforcen el sistema immunològic en una entrevista amb Europa Press Infosalus. "Les vitamines, minerals, proteïnes i greixos saludables són essencials perquè les defenses treballin bé. Una dieta equilibrada enforteix el nostre sistema immunològic, mentre que si està desequilibrat, i consumim productes poc saludables, com ultraprocessats, aquests ho debiliten", sosté.
Amb tot, el seu top 3 està conformat pels bolets, la magrana, o les castanyes, atès que aporten vitamines, minerals, fibres i antioxidants, que ajuden a mantenir les defenses fortes i a protegir la salut en els mesos més freds. Entre les propietats dels bolets, diu aquesta experta, destaquen el contingut en fibra, vitamina B i compostos immunològics. A més, contenen beta-glucans, que són elements que estimulen les cèl·lules defensives.
En el cas de la magrana, esmenta que es tracta d'una fruita rica en vitamina C i en polifenols antioxidants, compostos químics que ajuden a controlar la inflamació ia protegir les nostres cèl·lules, afavorint la prevenció d'infeccions i el benestar general. Mentre que les castanyes contenen com a nutrients principals hidrats complexos, fibra, potassi i magnesi. "Són un snack desitjable i saludable, especialment quan les temperatures refresquen, i es poden prendre tant rostides, com en purés, o crues", subratlla. Un dels beneficis de les castanyes és que són més lleugeres en greix que altres fruits secs, són riques en fibra, en minerals i en vitamina C.
Consells d'alimentació per sobreviure a la tardor
En general, Herrero detalla que a la tardor, com qualsevol època de l'any, cal seguir una alimentació variada i equilibrada per cuidar l'organisme. Si bé, precisa que en aquesta estació en particular, per mantenir el sistema immunol+ogic fort enfront de la baixada de temperatures, refredats i virus, això és encara més important. És important consumir fruites i verdures, prioritzant les de temporada. A més, convé incloure proteïna de qualitat i greixos saludables, hidratar-se bé i mantenir una bona rutina d'activitat física, així com mantenir bons hàbits de descans, conclou la portaveu del del Consell General de col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes