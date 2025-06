Diferencia la set de la gana: així es confon el cervell quan està deshidratat

Amb les altes temperatures de l'estiu, el risc de deshidratació s'incrementa. Esdevé de vital importància, per tant, prendre les mesures de prevenció pertinents, així com conèixer com cal actuar en cas de desmaiar-se o sentir debilitat. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha compartit un informe divulgatiu amb els principals consells.

La UOC subratlla que una deshidratació lleu pot fer creure al cervell que té gana, quan en realitat el que el cos necessita aigua. "El cos pot interpretar de manera similar la necessitat de menjar i la necessitat de beure", explica la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la universitat Mireia Obón-Santacana. Això passa a l'hipotàlem, on es processen aquests senyals que provoquen respostes motivacionals.

Això no passa només en la fase d'anticipació, quan es busca el menjar o l'aigua, sinó també durant el consum, tal com demostren diversos estudis. Per aquest motiu, la persona pot menjar fins a tenir la sensació que ja ha satisfet les seves necessitats, però continuar deshidratada.

Com detectar que es pateix deshidratació?

Obón-Santacana destaca el més evident: el gran senyal de la deshidratació és la set. "La sensació de boca seca, suar menys i orinar amb menys freqüència i amb un color més fosc de l'habitual són indicadors clau", assenyala. Altres símptomes són el restrenyiment, la fatiga, la falta de concentració i el mal de cap, recull la UOC.

Els aliments que més hidraten

A banda de beure molta aigua, entre 1,5 i 2,5 litres al dia de mitjana, és important complementar la hidratació amb begudes riques en minerals, proteïnes, polifenols o antocianines, com és el cas de les begudes isotòniques. En els mesos càlids, es tendeix a beure més líquid si està fred.

A banda, la fruita de temporada d'estiu com les maduixes, els melons, les síndries i l'enciam són grans aliades, ja que tenen més d'un 90% de contingut d'aigua. També és bo menjar sopes fredes i batuts, ja que aporten nutrients alhora que hidraten.

Aliments que convé evitar

Contràriament, hi ha aliments que deshidraten i que, si és inevitable exposar-se al sol i a la calor, és recomanable no ingerir. "Els productes amb un alt contingut en sodi, proteïnes i sucres augmenten la càrrega de soluts al cos i, per tant, la necessitat d'aigua per mantenir l'equilibri intern", explica Obón-Santacana. A més, l'alcohol té un doble efecte deshidratant, de la mateixa manera que passa amb el sucre.