El senyal que delata quan s'ha de llençar la síndria

Les fruites d'estiu és una de les coses més desitjades quan arriba la calor, en aquest cas, la síndria no és menys: és una de les fruites que més apareixen sobre les taules de les llars del Mediterrani. La seva frescor, dolçor i la hidratació que aporta a qui la pren fa que sigui un aliment perfecte pels dies en què les temperatures són elevades.

Tot i que sovint es classifica com a fruita, botànicament, la síndria és una hortalissa, ja que neix i creix com les verdures. D'ella es destaca el seu contingut en vitamina A, essencial per a la salut ocular i per reforçar les defenses. No obstant això, tot i ser molt saludable, és també un aliment delicat que pot fer-se malbé amb facilitat si no es conserva bé o si no es consumeix dins del temps òptim.

Com triar-la i conservar-la correctament

Quan es va a comprar-ne, és recomanable optar per aquelles que es troben a la part superior de les piles del mercat o supermercat, ja que les que es troben a la base poden haver sofert cops o pressió i, per tant, estar més propenses a fer-se malbé. A casa, si es decideix guardar-la a la nevera, és important fer-ho en un espai fresc, però no excessivament fred, com ara el calaix de les fruites, per evitar que perdi sabor i textura.

Com saber si no està en bon estat?

Hi ha alguns senyals evidents que indiquen que cal descartar una síndria. El primer és el pes: si és massa lleugera, pot ser que hagi perdut l’aigua i estigui seca. També cal fixar-se en la tija: si és massa verda, significa que es va collir abans d’hora i potser encara no ha assolit el punt òptim de maduració.

Però l’avís més clar que indica que cal llençar-la és l’aparició de floridura a la pela, sigui blanca o fosca. Per altra banda, uns senyals preocupants són les taques estranyes a la pell o la polpa esquerdada o amb textura poc habitual, això pot indicar una descomposició interna. Per aquesta raó cal fixar-se bé, així s'evitarà comprar una síndria que en obrir-la serà per llençar.

Evita riscos i aprofita els seus beneficis

Consumir una síndria malmesa pot causar molèsties digestives o problemes de salut, a més de resultar poc agradable al paladar. Per això, val la pena observar-la bé abans de comprar-la i consumir-la, per tal de gaudir-ne amb totes les garanties. Amb la seva gran aportació d’aigua, és un dels millors aliats per mantenir-se hidratat durant els dies calorosos.