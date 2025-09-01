La resposta al debat sobre la truita: poc o molt feta i amb ceba o sense?

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat la tercera anàlisi de Turisme i Gastronomia, realitzada el juliol, en què s'estudia els hàbits de consum gastronòmic i de turisme d'una mostra concreta de població que, en aquest cas ha sigut entrevistada durant el juliol, per determinar tendències segons variables sociodemogràfiques, polítiques, socioeconòmiques i de creences.
En aquest cas, crida l'atenció una de les qüestions que han posat sobre la taula amb l'anàlisi, un etern dilema gastronòmic entre totes aquelles persones a qui li agrada la truita: si es fa molt o poc i si du ceba o no. Els resultats de l'enquesta, realitzada a una mostra de quasi 3.000 persones de diferents comunitats autònomes, resol que una tres de cada quatre persones considera que la truita s'ha de fer amb ceba.
D'altra banda, també conclou que un 53,3%, aposta per una cocció poc feta de la truita. En concret, i atenent les dades desglossades, hi ha un 28,9 % que apunta que és millor deixar la truita de patates "molt feta" i un 15,5 % que la prefereix "al punt".
Aquesta no és l'única sorpresa de l'estudi. Segons les entrevistes realitzades s'ha extret que la truita de patates no és el plat més representatiu de la cuina espanyola, sinó que ho és la paella. D'altra banda, el pa amb tomàquet, és el més conegut de Catalunya, amb un 31,2% dels enquestats que el trien per liderar el podi.
El truc definitiu per aconseguir una truita cremosa
Per fer una truita amb una consistència cremosa has de seguir aquest truc: la diferència és el que fa a l'hora d'unir els dos ous amb la patata. Abans de treure les patates del foc, s'ha de batre els ous per emulsionar-los amb un bon rajolí d'oli d'oliva. Això farà que els ous estiguin llestos per sumar cremositat al resultat final. En aquest moment és quan s'afegeix les patates a l'ou batut cal remenar-ho bé i deixar-ho reposar durant un total de 30 minuts. En aquesta mitja hora la patata absorbirà la humitat de l'ou, el que assegurarà un resultat homogeni i molt cremós.