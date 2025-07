La solució més efectiva perquè els plàtans no es posin negres

Les fruites i les verdures són una part molt important de la dieta mediterrània que sustenta la nostra alimentació. Síndries i melons a l'estiu, cítrics a l'hivern, i pomes i plàtans tot l'any. Les Illes Canàries són grans productores d'aquesta fruita groga tan característica que no té una temporada definida i que es pot trobar (gairebé) sempre al supermercat.

Són versàtils, es poden menjar sols o acompanyats i, fins i tot, es poden utilitzar per endolcir algunes receptes de postres de forma natural. Hi ha qui ens guarda fora de la nevera, mentre que en algunes cases el guarden al calaix del frigorífic per allargar-ne la vida útil, però, sigui com sigui, els plàtans s'acaben posant negres.

Per evitar-ho, hi ha un truc que és la solució a aquest problema tan habitual. Només es necessiten dos elements: una carmanyola i la nevera. És una operació molt senzilla: només cal tallar el plàtan, posar-lo a la carmanyola -millor si és de vidre- i tancar-lo bé. Si el deses així a la nevera, intentant no trencar la cadena del fred, la seva duració s'incrementarà força.

Per què passa això? Col·locant el plàtan al tupper hermètic el que fem és, bàsicament, no deixar entrar oxigen a la peça de fruita. D'aquesta manera, el plàtan no pot alliberar etilè, que és el gas que provoca la negror i maduri més ràpidament. La vida útil de la fruita s'allarga almenys una setmana.

Un altre truc senzill per evitar la maduració dels plàtans a casa és cobrir el tall amb paper film o transparent. D'aquesta manera s'alenteix la maduració perquè no poden alliberar tant etilè, tot i que no s'atura el procés com sí que passa amb la carmanyola. Finalment, tenir-los lluny d'altres fruites també ajuda: les pomes i els tomàquets alliberen molt etilè i propicien una maduració més ràpida.



Altres maneres d’aprofitar els plàtans madurs abans que es facin malbé

Quan el plàtan comença a ennegrir-se però encara és comestible, no cal llençar-lo: es pot reconvertir fàcilment en diverses receptes pràctiques i saludables. Per exemple, es poden utilitzar per fer batuts naturals, barrejats amb llet, iogurt i una mica de canyella o cacau. També són ideals per a elaborar púding de civada, afegint-los aixafats a la barreja, o bé per substituir el sucre en pastissos i coques casolanes, aprofitant-ne la dolçor natural.

Una altra opció útil és congelar-los a rodanxes, idealment ja pelats, i guardar-los en bosses hermètiques per tenir-los sempre a punt per a batuts o gelats saludables. Si tens temps, també pots preparar galetes o magdalenes casolanes combinant-los amb farines integrals i fruits secs. Amb aquestes alternatives, a més d’evitar el malbaratament alimentari, s’aprofita tot el potencial nutricional del plàtan madur de manera pràctica i creativa.