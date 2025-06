Vi blanc amb «jalapeño»: la darrera tendència viral que humilia els amants del vi

El menjar cada cop pren més formes i es compon de barreges cada cop més sorprenents: des d'hamburgueses amb salses de galeta fins a gelats amb gust de maionesa. La creativitat gastronòmica sembla que no tingui fi i ara a través de TikTok s'ha popularitzat una recepta que no deixa a ningú indiferent: un productor de vins especialitzat en vins dolços n'ha creat un dolç i picant.

La beguda es tracta d'un vi blanc infusionat amb xili Jalapa i bitxo verd i, segons el New York Times, aquesta recepta està desconcertant els bars més moderns de Nova York. Tot i això, la recepta triomfa a TikTok: "En les xarxes, on el hot dog de caviar té una bona rebuda, posar unes rodanxes de pebrot picant en un got de vi blanc és l'última moda a l'hora de prendre alcohol".

Tot i que la recepta sembli ser molt innovadora, no ho és. Ja fa nou anys que es va fer un fil a Reddit on s'explicava com fer-ho i el gust que deixava al paladar. El que si és cert, és que la recepta va passar desapercebuda i ara, a través de TikTok, s'ha fet viral i s'ha confirmat com a tendència.

La tendència de TikTok és preparar una copa d'alcohol casolana. En aquest cas, consisteix a tallar rodanxes de xili o algun fruit picant, guardar-les a la nevera i, un cop fredes, posar-les a remullar en vi blanc o rosat. Justament, aquesta tendència és el que ha sorprès i enfadat a molts tradicionalistes i amants del vi que ja se situen en contra de la recepta de manera frontal.

Ja hi ha empreses que ho comercialitzen

Tot i poder-ho elaborar a casa, ja hi ha empreses que ho comercialitzen. Per ara, només són estatunidenques, concretament, Galena Cellars i Potter Wines. Aquestes dues botigues ja venen vins picants i, a més, innoven amb nous sabors, com maduixa, altres variacions de xili, poma...