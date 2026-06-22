Aquest és el sou que has de cobrar per ser feliç a Barcelona

Els diners donen la felicitat? No -del tot-. Tot i que hi ha diversos factors que influeixen en el benestar i la satisfacció vital de les persones, és innegable que la situació econòmica n'és un dels més determinants. La realitat és que disposar d'uns ingressos suficients permet cobrir des de les necessitats més bàsiques fins a afrontar imprevistos amb més tranquil·litat. Ara bé, analitzar la relació entre patrimoni i felicitat és complex i relatiu, molt més del que pot semblar a primera vista.
Ara, segons una anàlisis de la Universitat de Purdue (Indiana) i publicada pel servei financer Remitly, sí que existeix una xifra exacta a partir de la qual no cal preocupar-se pels diners. Concretament, el sou mitjà que una persona ha de cobrar a Espanya per ser feliç és de 75.922 euros anuals.
Més enllà de fixar aquesta xifra, l'estudi també ordena els països més feliços del món basant-se en la relació entre el sou mitjà anual i el "preu de la felicitat". El rànquing situa Espanya en la posició 32 dels 132 països analitzats. En concret, mentre que la xifra associada a la felicitat s'eleva fins als 75.922 euros anuals, el sou anual mitjà a l'Estat és de 36.715, que representa una diferència del 48,4%.
A més, entre els 50 estats on el salari mitjà s'acostà més al llindar de benestar, cal apuntar que només n'hi ha un en què els ingressos superen la quantitat que es considera necessària per assolir-lo: Eslovènia. En aquest país, el salari anual mitjà és de 36.828,34 euros, un 16% superior a la renda que l'estudi assenyala com el punt d'equilibri per a una valoració satisfactòria de la vida.
El "preu de la felicitat" de Barcelona
Finalment, l'anàlisi també exposa un rànquing de les 12 ciutats espanyoles on costa més ser feliç. En aquest cas, Barcelona ocupa el segon lloc del llistat. La capital catalana registra un "preu de la felicitat" de 88.562 euros anuals, només per darrere de Madrid (89.759 euros) i lleugerament per sobre de Palma de Mallorca (88.263 euros). És a dir, que segons els càlculs de la Universitat de Purdue, Barcelona és una de les ciutats on es necessita una renda més alta per viure sense preocupar-se pels diners.
La diferència respecte a altres capitals és notable: mentre que a Bilbao la xifra se situa en 81.680 euros i a València en 75.696 euros, a Barcelona supera els 88.000 euros anuals. En aquest sentit, l'estudi suggereix que factors com el preu de l'habitatge influeixen en la quantitat d'ingressos necessària perquè les preocupacions econòmiques deixin de tenir un impacte rellevant en la satisfacció vital.