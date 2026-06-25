La tècnica del 70-20-10: així pots millorar la gestió financera familiar

Estalviar cada vegada s'ha convertit en una fita més difícil d'assolir. Els objectius a llarg termini com pot ser tenir una llar, tenir fills o simplement adquirir el cotxe dels teus somnis cada vegada semblen més difícil de complir-se i la il·lusió s'esfuma.
Tot i que el cost de la vida i els salaris baixos són elements que determinen la capacitat d'estalvi, en cas de tenir-ne mínimament, hi ha mètodes que ens ajuden a omplir la guardiola de mica en mica per generar una mica de coixí econòmic. Es tracta de la tècnica del 70/20/10. Aquesta regla funciona des de per les persones que arriben més justes a final de mes com les que tenen un alt nivell adquisitiu, però volen estalviar per un objectiu a mitjà o llarg termini.
Es basa en dividir els ingressos en tres blocs. En primer lloc, el número 70 fa referència al fet que s'ha de destinar el 70% dels ingressos es destinin a cobrir les despeses del dia a dia, el 20% es reserva per l'estalvi o la inversió, i el 10% restant queda disponible per a les despeses més flexibles o inesperats, i en cas que sobrin, es poden estalviar. En el primer bloc és el que té més pes i a la vegada pot ser el més complicat d'assolir. En teoria, amb el 70% del sou s'hauria de poder pagar tot el que es necessita per mantenir l'estil de vida: lloguer, menjar, transport, roba, companyia telefònica o l'electricitat. En cas que es faci impossible complir aquesta norma, potser és que s'està duent un ritme de vida superior al que pertocaria.
El bloc més important
El bloc del 20% està creat per tenir seguretat davant algun imprevist. És a dir, aquest bloc ha d'anar destinat a l'estalvi i davant de qualsevol imprevist poder respirar tranquil. Com no cada mes es tenen imprevistos, la finalitat d'aquest 20% és per estalviar i a poc a poc fer un coixí per assolir els objectius de mitjà o llarg termini. De la mateixa manera que en cas de veure que cada mes es té més capacitat estalviadora de la que s'exerceix només cal ampliar aquest percentatge fins al 25 o 30%.
El tercer bloc, el del 10% serveix per gaudir de la vida: gaudir dels hobbies, anar a restaurants, anar de viatge o fer tot allò que ve de gust, però s'ha de pagar. Aquest bloc també és útil per aquelles persones que tenen deutes pendents. I de la mateixa manera, que en el cas anterior, si sobra sempre es pot estalviar.