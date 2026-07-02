Els errors més comuns a l'hora de distribuir els mobles de la sala d'estar, segons els interioristes

A l'hora de transformar una casa, la sala d'estar és un dels espais que pren més protagonisme. Tots volem que sigui una habitació àmplia, acollidora i on doni gust passar les hores. Tot i això, a la pràctica, sovint cometem alguns errors de distribució que fan que l'espai sembli més petit i incòmode del que realment és. Els interioristes Elena Lapeña i Aitor Viteri, de l'estudi Viteri/Lapeña, han revelat a La Vanguardia quines són les claus per millorar el saló i guanyar metres quadrats visuals.
El gran error: col·locar els mobles a les parets
Sobretot quan es té una sala d'estar petita, el primer instint sol ser col·locar el sofà i la resta de mobles completament enganxats a les parets per "deixar lliure el centre". Doncs resulta que els experts adverteixen que aquests és "l'error més habitual". En lloc d'això, segons apunten Lapeña i Viteri, l'organització dels mobles s'ha de basar en les nostres necessitats reals: hem de pensar quines volem que siguin les zones de pas, per on i com entrarà la llum o com s'asseuran les persones.
Fora els mobles que ja no necessites
De vegades omplim el saló amb peces auxiliars que, en realitat, només són una solució a necessitats molt puntuals. L'únic que aconseguim així, doncs, és saturar l'espai. Segons Lapeña i Viteri, no es tracta d'eliminar els mobles a cegues, sinó d'eliminar duplicitats. "Hi ha mobles auxiliars que compleixen funcions que podrien integrar-se a una sola peça. Per exemple, una vitrina decorativa o un gran moble per a la televisió solen ocupar un espai molt valuós sense aportar una millora proporcional en el dia a dia", assenyalen. Per això, aconsellen apostar per "peces multifuncionals" i "menys mobiliari".
En concret, pel que fa al moble de la televisió, els interioristes asseguren que "cada vegada té menys sentit dedicar la paret principal de la sala d'estar a un moble gran destinat exclusivament a la televisió". Per contra, suggereixen provar amb composicions suspeses o lleugeres, perquè "la paret ha de continuar respirant". I el mateix passa amb la clàssica taula de centre fixa. Lapeña i Viteri destaquen les "composicions flexibles", com ara les taules auxiliars que es poden moure segons la necessitat, pufs entapissats o safates mòbils.
Com triar el sofà ideal
I pel que fa al sofà? Sovint comprem guiant-nos només pel catàleg, sense pensar en la realitat de casa nostra. Per guanyar amplitud visual, els experts recomanen un sofà amb disseny de línies rectes, amb potes i braços estilitzats. I, si la distribució ho permet, asseguren que una chaise longue ben dimensionada pot ser "molt bona solució". Al cap i a la fi, conclouen, "el confort no depèn de la mida del sofà, sinó de com està dissenyat".
Com guanyar emmagatzematge
Finalment, per emmagatzemar sense atabalar, el secret dels interioristes és dissenyar mobiliari a mida que s'integri en l'arquitectura i pràcticament "desaparegui". "Quan tot és emmagatzematge, l'espai perd identitat i es converteix en un lloc excessivament funcional", asseguren. Per això, recomanen els bancs amb calaixos amagats i prestatgeries obertes que combinen buits i fons muts, ja que, en paraules dels experts, "un saló ha de transmetre benestar abans que capacitat d'emmagatzematge".