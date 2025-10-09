Dos bars de Barcelona, reconeguts entre els cinc millors del món

La gastronomia mediterrània és una de les millors valorades del món i conseqüentment també ho són els seus restaurants i bars. El rànquing anual internacional The World's 50 Best Bar és un dels més prestigiosos i aquesta setmana ha entregat els premis als millors bars del món.
El qualificat com el millor bar del món es troba a Hong Kong, la ciutat-estat on s'ha fet l'entrega de premis. Precisament, aquesta ciutat ha viscut un gran canvi en els darrers anys i s'ha coronat com una de les capitals més atractives a l'hora de gaudir de còctels i bars.
Concretament, el bar que ha guanyat el primer premi s'anomena Bar Leone, i no és gaire vell, va ser inaugurat el 2023 per un professional italià Lorenzo Antinori en ple centre de Hong Kong. La varietat de còctels d'aquest bar és inversemblant com també ho és el seu innovador concepte de cocteleria. Així mateix, una de les coses més sorprenents que ofereixen és una llauna amb "aire sagrat del mateix bar". Per altra banda, els trucs per fer els còctels que fan en el millor bar del món no són cap secret, ja que si es vol, es pot demanar que t'enviïn la recepta al correu electrònic.
El Bar Leone està inspirat en la ciutat de Roma dels anys 80 i 90, amb clares referències i detalls futbolístics, i no sent suficient situar-se a Roma, ha volgut anar a altra punta del món i a una cultura diferent per a fer aquest tipus de bar.
El premi gros s'ha quedat a Hong Kong i ha tirat floretes a la cultura italiana per l'estil del Bar Leone, però no ha estat l'únic. La ciutat de Barcelona ha estat una de les més destacades: dos bars de la ciutat catalana s'han colat entre els cinc millors bars del món.
Dos bars barcelonins en el Top-5
Concretament, un dels dos bars barcelonins amb major renom és Sips, situat al carrer Muntaner, al número 108, i ha rebut el premi al tercer millor bar del món. Una posició per sota es troba el bar Paradiso, del carrer Rera Paulau, número 4. Pel que fa a la categoria europea, Sips ha quedat en primera posició.
Tot i això, no és cap novetat que aquests dos bars se situïn com a un dels millors del món perquè en anys anteriors van ser qualificats de ser el millor: Paradiso ho va aconseguir l'any 2023 i Sips, l'any 2022.
El reconeixement se centra en les 50 primeres posicions, però el llistat s'elabora fins a la posició número 100, i en aquesta extensió hi entren altres bars barcelonins. Predicament, es troben entre les posicions 80 i 90, i hi ha el bar Dr. Stravisky, Boadas -dirigit pels propietaris de Sips- i Foco.