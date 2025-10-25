Els monestirs i ermites amb més encant de Catalunya

Històricament, els monestirs i les ermites han sigut punts de trobada entre la fe, la natura i la cultura. Catalunya és plena de racons eclesiàstics, sigui al cor de les muntanyes o amagats entre vinyes. Amb diferents històries al darrere, tots comparteixen la serenor i la calma. Aquí us deixem un llistat de set indrets únics del país que, més enllà del seu valor religiós, són veritables paratges des d'on observar el paisatge català és tot un privilegi.
Ermita del Remei (Ulldecona)
Situada als peus de la serra del Montsià, l'ermita de la Mare de Déu del Remei és un dels espais més estimats pels veïns d'Ulldecona. Construïda al segle XVI, aquesta ermita destaca pel seu entorn natural i paisatgístic, des d'on es poden veure unes vistes panoràmiques privilegiades de la plana d'Alcanar i la badia dels Alfacs. Quant a les característiques de l'ermita, aquesta té trets típics de l'arquitectura gòtica i barroca, i un dels espais més distintius és la cúpula, feta amb teules envernissades amb diferents colors.
Monestir de Santa Maria de Poblet (Poblet)
Declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l'any 1991, el monestir de Poblet és una de les grans joies del Cister. Fundat al segle XII per Ramon Berenguer, va ser panteó reial de la Corona d’Aragó i encara conserva la seva imponent estructura medieval envoltada de vinyes i boscos. Actualment, encara hi viuen monjos. Passejar pels seus claustres silenciosos és fer un viatge al cor de la història catalana i, si aneu amb temps, podeu visitar-lo junt amb els altres dos monestirs de la ruta del Cister: el Santes Creus i el de Vallbona.
Ermita de Sant Pau de la Figuera (la Figuera)
Des d’aquest mirador natural sobre el Priorat s’entén per què molts consideren l'ermita de Sant Pau de la Figuera com una de les més fotogèniques de Catalunya. Des d'aquesta es poden observar unes vistes espectaculars del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Popularment, es diu que sant Pau s'hi hauria aturat durant el seu viatge a Hispània. Avui dia l'ermita està protegida com a bé cultural d'interès local i és un indret perfecte per a anar-hi a passar una estona de calma.
Monestir de Montserrat (Monistrol de Montserrat)
Pocs llocs desperten tanta fascinació com el monestir de Montserrat. Situat entre les històricament conegudes muntanyes de Montserrat, a la comarca del Bages, aquest monestir és un dels símbols espirituals més representatius de Catalunya. La seva història mil·lenària i la presència de la Moreneta, patrona del país, atreuen cada any milers de pelegrins i visitants. A més de ser un centre religiós, Montserrat és també un espai cultural amb arxius, museus i una escolania de prestigi internacional.
Monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripoll)
El monestir de Santa Maria de Ripoll va ser fundat pel comte Guifré el Pilós al segle IX. En la seva època d'esplendor, el monestir va arribar a ser un dels centres de culte més importants de l'època medieval. Actualment, se'n pot visitar el claustre, el museu i el centre d'interpretació. Un dels trets més característics d'aquest monestir és la seva portada romànica, que és una autèntica obra mestra de l’escultura medieval, plena de relleus que expliquen episodis bíblics i històrics.
Ermita de Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)
A dalt d’un turó amb vistes impressionants de la Costa Brava, l’ermita de Sant Elm és el lloc perfecte per veure com el sol es pon a l'horitzó del mar. Dedicada al patró dels mariners, aquesta petita construcció feta en pedra blanca s’ha convertit en símbol de la zona. La seva ubicació privilegiada permet que es pugui gaudir d'unes vistes espectaculars de la badia de Sant Feliu de Guíxols i el seu entorn natural.
Monestir de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva)
El monestir de Sant Pere de Rodes s’aixeca a sobre la serra de Verdera. Aquest monestir benedictí del segle X és un dels conjunts romànics més espectaculars de Catalunya. Des de les seves terrasses es pot veure una imatge del cap de Creus inoblidable. S'hi poden fer visites guiades i lliures, i també dinar al restaurant del mateix monestir.