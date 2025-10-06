Festes populars i gastronòmiques per redescobrir Catalunya

Les festes majors són una molt bona opció quan no vols gastar molts diners en sortir a passar una bona estona amb els amics o quan vols gaudir de la música i la gastronomia típica del país rodejat d'un bon ambient característic de les festes dels barris.
Encara que l'estiu és una època en què molts barris de Barcelona celebren la seva festa major, la tardor també té el seu encant i molts llocs fora de la ciutat tenen la seva festa major durant el novembre. Ací et deixem quatre opcions perquè puguis triar on anar cada cap de setmana del mes que ve i gaudir dels plats típics i les tradicions de cada barri.
Festa major d'Arenys de Munt
La Festa Major de Sant Martí a aquest municipi del Maresme se celebra durant els dies 11, 12 i 13 de novembre, però és el primer dia quan és Sant Martí. Durant aquesta setmana es menja un plat local anomenat farcit de pomes, un plat d’origen medieval fet amb pomes farcides de carn picada i una salsa d’ametlles, xocolata i melindros.
El diumenge de la Festa major es fa la Mostra de Relleno, en què es fa un concurs i es poden tastar diferents receptes del mateix plat. La festa també inclou nits de música, trobada de gegants, "correbars", correfoc i activitats infantils per poder gaudir amb la família.
Festa major de Teià
El protagonista gastronòmic de la Festa Major de Teià també és el farcit o relleno de pomes. Les festes comencen el cap de setmana anterior a l’11 de novembre amb el pregó de la Festa Major o el Correfoc. També es fan concerts, concurs de Relleno i activitats diverses per a tots els públics.
Festa major de Xerta
A Xerta se celebra la Festa Major l’11 de novembre, dia de Sant Martí, i es balla a la plaça Major la Jota Xertolina. L’endemà de la festa té lloc la gran desfilada de carrosses, en què una dotzena de colles del poble es disfressen i surten en un tractor decorat pels carrers acompanyats de música.
Festa major de Sant Martí
Calonge celebra la seva Festa Major d'Hivern per Sant Martí, l'11 de novembre, amb el primer vi de la temporada i l'elecció de personatges de les festes de l'any. La nit de l'11 de novembre es fa un gran ball al Cercle Calongí, on es tria a l'hereu i la pubilla de l'any, dues figures destacades que representen les festes de Calonge. També es fan concursos de teatres, ballades, concerts i activitats per als més petits de la casa.