Poblacions catalanes amb mercats setmanals tradicionals

Els mercats són un element clau del territori català i de la cultura catalana, i passejar i consumir d'aquest tipus de negoci tan tradicional aporta uns beneficis que impacten a la societat. Amb el comerç de proximitat es fa créixer el teixit social que dona vida als barris i als pobles, de la mateixa manera que se sap què es compra i a qui, i sempre pots aconseguir un consell de més per a preparar un bon plat o per mantenir un producte amb el màxim gust i propietats durant més temps.
Tot i que no es vulgui comprar cap producte, també és un goig passejar pels carrers on es munten les parades i els comerciants llueixen tots els seus productes de manera ordenada i visualment agradable. A més, les parades són l'element central dels mercats setmanals, però no l'únic: si s'és present es pot observar el tipus de relació que mantenen els paradistes amb els veïns del barri i els clients de "tota la vida". Quan hi ha un mercat, el carrer s'omple de vida gràcies al producte local i artesà, als paradistes i als clients i passejants.
Per aquesta raó, des de Nació presentem quines són les localitats amb els mercats tradicionals i setmanals de Catalunya. D'aquesta manera qui vulgui podrà escapar-se de la rutina o de la ciutat i gaudir d'un espai on encara es pot veure la cara de la persona que et ven el producte i t'aconsella.
On trobar els mercats setmanals més tradicionals
Cada setmana les places més cèntriques de Solsona (plaça Major, plaça del Bisbe, plaça de la Catedral) acullen el mercat setmanal. El divendres és el mercat més gran, on també s’estén per la zona del portal del castell i per tot el passeig.
Si t’agrada passejar i comprar als mercats tradicionals, no et perdis el Mercat de la Plaça de Cuba i el Mercat de la Plaça Gran (el rengle) de Mataró, un espai molt singular ubicat en un edifici modernista de petites dimensions, de l’arquitecte Puig i Cadafalch, amb parades que donen directament a la plaça. Tots dos són al centre de la ciutat i obren de dimarts a dissabte.
A Mataró, el dissabte és el dia de mercat per excel·lència, amb sis mercats setmanals en diferents punts de la ciutat. A més dels de la plaça de Cuba i la plaça Gran, hi ha el de Pla d’en Boet, el de l'Escorxador, el de Cirera Molins i el de Cerdanyola. I el dijous, a la plaça de Cuba, també hi ha un mercat de roba, complements i equipament de la llar.
- Santa Margarida i els Monjos
Roba, alimentació, plantes... Al mercat dels Monjos es pot trobar gairebé de tot i en diumenge. Això, unit a unes bones condicions d’aparcament i a una oferta acurada han fet que a punt de complir 25 anys, el mercat s’hagi convertit en un referent a la comarca i a nombroses zones de l’àrea metropolitana.
Cada diumenge pels volts de les 7 del matí, els carrers propers a l’aparcament d’entrada als Monjos comencen a rebre la visita d’uns vells coneguts. Cotxes, furgonetes o petits camions carregats amb fruita, verdura, roba i parament de la llar, estris, plantes, aliments diversos, o mil productes més que de mica en mica van sortint dels seus receptacles per ser ordenats en un mosaic multicolor de productes.
A més, cada primer diumenge de mes, i cada quart quan el mes té 5 diumenges, se celebra a Santa Margarida i els Monjos el Mercat d'Artesania i Brocanters de Santa Margarida i els Monjos al Raval de Sant Martí i plaça Pau Casals. Una vintena de parades d’artesania, alimentació, col·leccionistes, brocanters, llibres vells... complementa el mercat setmanal del municipi que se celebra cada diumenge a Santa Margarida i els Monjos.
El Mercat mensual d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania d'Igualada se celebra cada últim diumenge de mes, a excepció dels mesos de juliol i agost, al Passeig Verdaguer.
La Fira d’antiguitats i col·leccionisme es va iniciar l’any 1980 i des del 1993 es va completar amb la Mostra d’art i artesania. El mercat és un punt de trobada per a tots els amants de les antiguitats i el col·leccionisme (monedes, postals, xapes de cava, discs …) realitzant vendes, compres i fins i tot d’intercanvi de materials entre els mateixos expositors. Es tracta d’un sector molt fidel amb més de 100 expositors que es donen cita cada últim diumenge de mes a Igualada.