Quatre trucs d'expert per aconseguir vols més barats: quan és millor comprar?

A tothom, o almenys a gairebé tothom, li agrada viatjar. I amb l'arribada de l'estiu són moltes les persones que intenten planificar una escapada per descobrir un nou país. L'eterna lluita, com sempre, és la de trobar els millors preus per a les dates desitjades. I els grans protagonistes solen ser els vols i els avions.

Per ajudar-nos a tots plegats, el The Sun publica una interessant conversa amb Jason Whelan, expert en assegurances de viatge i vacances. A través de tres propostes, vol ajudar els turistes a aconseguir els vols més barats i fer que estalviïn diners a l'hora de contractar les seves vacances.

Tres trucs per aconseguir vols barats

Viatjar entre setmana

Whelan és molt clar sobre els dies de la setmana en què cal volar. Els vols són més barats si es fan entre setmana, ja que els preus pugen els caps de setmana. Això es deu al fet que les companyies aèries saben que dissabte i diumenge és el moment més convenient perquè la gent compri un vol. Per tant, optar per volar de dilluns a dijous pot ajudar a estalviar-se uns quants diners.

Volar en horaris poc habituals

De la mateixa manera que els vols són més barats entre setmana, també ho són aquells que es troben en horaris poc habituals. És probable que el preu d'un vol sigui més econòmic en "horaris antisocials" que en els més sol·licitats. Per exemple, volar a altes hores de la nit o a primera hora del matí es tradueix habitualment en un preu més barat, ja que hi ha menys demanda de seients.

Esperar una oferta

Whelan també fa una crida a la calma. No cal anar al primer vol que es troba. I és que l'expert apunta que és recomanable esperar una bona oferta que permeti estalviar-nos uns quants diners. Aquests descomptes solen aparèixer a principis d'any i a principis d'estiu i d'hivern, amb importants rebaixes de les companyies.

Jugar-se-la a última hora

Per qui vulgui arriscar-se una mica més, Whelan també explica que hi ha certes gangues a última hora que surti un avió. Els vols que surten amb poc marge de temps i encara tenen algun seient buit poden oferir bitllets realment barats. Això sí, pot ser que per apurar massa, et quedis sense volar.