És bo el greix per a la nostra dieta? Beneficis i efectes negatius

És important el greix en la nostra dieta alimentària? Molts dels productes que fem servir el dia a dia contenen greixos, els quals són, d'alguna manera, beneficiosos per a la nostra salut, però que també poden acabar tenint un impacte negatiu. Un nou estudi publicat a la revista Trends in Endocrinology & Metabolism (Cell Press), el qual han liderat equips de l’Àrea de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades del CIBER (CIBERDEM) a la Universitat de Barcelona (UB), revisa el paper de l’àcid palmític i l’àcid oleic -els principals àcids grassos de la nostra dieta- en el desenvolupament de la diabetis mellitus de tipus 2, una malaltia crònica que causa una elevada mortalitat arreu del món.
Aquests àcids tenen tant beneficis com efectes perjudicials per a la nostra salut: "L’àcid palmític, un àcid gras saturat àmpliament present en els aliments, s’associa amb alteracions en la sensibilitat a la insulina, mentre que l’àcid oleic, molt abundant en l’oli d’oliva, podria exercir un efecte protector davant d’aquestes alteracions metabòliques", argumenta el catedràtic Manuel Vázquez-Carrera, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB, l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB), l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i el CIBERDEM.
Per contra, però, l'àcid oleic mostra un perfil metabòlic més favorable. Segons l’article, aquest àcid gras molt abundant en l’oli d’oliva afavoreix l’emmagatzematge dels lípids en formes metabòlicament més inerts -és a dir, que tenen poc impacte en els processos fisiològics- i contribueix a preservar la senyalització correcta de la insulina en teixits clau, com ara el fetge, els músculs o el teixit adipós. Aquests greixos predominen especialment en la dieta mediterrània.
La importància de la recerca
L’article posa en relleu la necessitat d’avançar cap a estudis més específics que permetin aclarir les discrepàncies observades en estudis epidemiològics: "És important considerar variables com l’origen dels àcids grassos, el seu context dietètic, la interacció amb altres nutrients i els diferents mètodes de processament dels aliments", manifesta Vázquez-Carrera.
L’equip sosté que una millor comprensió d’aquests factors permetrà definir amb més precisió l’impacte real dels diferents tipus de greix sobre la salut metabòlica, i contribuirà al disseny d’estratègies nutricionals més eficaces per a la prevenció i el maneig de la diabetis mellitus de tipus 2. A banda de Vázquez-Carrera i Xavier Palomer, primer signant de l'estudi, també han col·laborat en el treball els experts Ricardo Rodríguez Calvo, investigador del CIBERDEM a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV); Marta Tajes, investigadora del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i Walter Wahli, de la Universitat de Lausana (Suïssa).