Bellvitge marca un abans i un després en la lluita contra el càncer de pàncrees

Un equip de l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, ha aconseguit extirpar amb èxit un tumor de pàncrees que fins ara es considerava inoperable. És la primera vegada que aquesta tècnica quirúrgica, pionera a l’Estat, s’aplica amb èxit. L’operació se'n va dur a terme el passat 5 de maig i va permetre intervenir el pacient sense necessitat de transfusió sanguínia.

La clau de l’èxit ha estat l’ús d’una nova tècnica coneguda com a “resecció” amb “by-pass intravenós intraoperatori”. El procediment consisteix a fer una derivació entre la vena que recull la sang de l’intestí i la vena cava abans d’extirpar el tumor. Això permet que la sang continuï circulant durant la intervenció i evita que òrgans com el fetge i l’intestí pateixin. Aquesta tècnica és especialment útil en casos complexos, on el tumor està enganxat a ramificacions venoses o arterials i, per tant, no es podia extreure fins ara sense riscos molt elevats.

El pacient, un home de 45 anys, presentava un tumor que afectava diverses venes (la lineal, la yeyunal i l’esplènica), així com altres ramificacions col·laterals. Durant 94 minuts, el by-pass va mantenir el flux sanguini mentre es completava la resecció. L’operació va transcórrer sense incidències i el malalt va rebre l’alta tan sols set dies després, sense complicacions. Segons l’equip mèdic, aquest temps de recuperació curt és una mosta de la qualitat i precisió de la intervenció.

Per preparar l’operació, els cirurgians van comptar amb un model quirúrgic avançat en 3D, que reproduïa amb precisió la forma i la posició del tumor i de les estructures vasculars afectades. Aquest recurs va permetre planificar l’estratègia quirúrgica amb detall abans d’entrar a quiròfan.

Una malaltia letal i difícil de detectar

El càncer de pàncrees continua sent un dels més letals. Segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), s’espera que aquest 2025 es diagnostiquin més de 10.000 nous casos a l’Estat. La seva mortalitat és alarmant: ocupa el quart lloc entre les causes de mort per càncer, amb més de 7.4000 defuncions l’any 2020.

La dificultat per detectar-los en fases inicials és un dels principals reptes. Els símptomes solen ser poc específics i sovint es manifesten quan la malaltia ja es troba en una etapa avançada, limitant les opcions terapèutiques. De fet, la taxa de mortalitat gairebé iguala la incidència, fet que posa de manifest la seva agressivitat.

Amb aquesta intervenció pionera, l’Hospital de Bellvitge obre una nova porta a l’esperança per a pacients amb tumors de pàncrees que fins ara no tenien opcions quirúrgiques. Un pas endavant en la batalla contra una de les formes més temudes del càncer.