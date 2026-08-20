Bibiana Pérez, dermatòloga, desmenteix el mite sobre la crema solar: «És una idea equivocada»

Les cremes solars s’han convertit en objecte de sospita a les xarxes socials: algunes persones asseguren que els seus filtres poden ser més perjudicials que el mateix sol, i els relacionen amb el càncer, la infertilitat o alteracions hormonals. Però, què explica realment la ciència?
Els filtres solars autoritzats a Europa han superat estrictes avaluacions de seguretat i, fins ara, no existeixen proves sòlides que provoquin aquests efectes en humans. En canvi, sí que sabem que la radiació ultraviolada danya l’ADN, accelera l’envelliment de la pell i augmenta el risc de càncer cutani. Per això, els dermatòlegs defensen l’ús del fotoprotector, però dins d’una estratègia més àmplia, que tingui com a primera línia de defensa reduir l’exposició, buscar l’ombra i utilitzar roba, barret o ulleres de sol.
En una xerrada amb Infosalus, Bibiana Pérez, cap de secció del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari Ramón i Cajal, assegura que davant d’aquests rumors que circulen a les xarxes socials i que alerten sobre els possibles efectes adversos de determinats filtres solars, "l'evidència científica disponible és molt tranquil·litzadora".
Superen avaluacions estrictes de seguretat
Tal com explica Pérez, tots els filtres solars autoritzats a Europa han passat avaluacions molt estrictes de seguretat. "Això significa que, utilitzats segons les indicacions, les substàncies perden un ampli marge de seguretat davant qualsevol risc potencial". És cert que alguns filtres químics poden absorbir-se en petites quantitats a través de la pell. No obstant això, per detectar aquestes substàncies a la sang és necessari aplicar-ne una quantitat, amb una freqüència molt superior a la que s’utilitza habitualment, a més de detectar una substància a la sang no significa que produeixi un efecte perjudicial.
De fet, subratlla que, fins ara, "no existeixen proves sòlides que els protectors solars autoritzats augmentin el risc de càncer, d’alteracions hormonals o d’infertilitat en humans". En canvi, sí que disposem d’una enorme quantitat d’evidència que demostra que la radiació ultraviolada produeix dany en l’ADN, accelera l’envelliment cutani i augmenta el risc de càncer de pell», manté aquesta experta.
La millor estratègia davant del sol
Així, també destaca que el protector solar redueix el dany produït per la radiació, però no converteix el sol en innocu, i alerta que algunes persones interpreten un SPF 50 com un "permís" per romandre moltes hores al sol, quan això és "una idea equivocada": "Ningú bloqueja el 100% de la radiació ultraviolada, i molt menys en les condicions habituals d’ús, que difereixen bastant de les condicions de laboratori que determinen l’índex de protecció d’un fotoprotector".
Així, insisteix la doctora Pérez que l’objectiu del protector solar no és prolongar el temps sota el sol, sinó disminuir el dany quan l’exposició és inevitable. Per això, precisa aquesta experta de l’Hospital Universitari Ramón i Cajal que l’estratègia davant del sol més raonable es basa en dos pilars: reduir l’exposició i protegir la pell que queda exposada. En conseqüència, aposta per:
- Evitar exposicions innecessàries, especialment quan la radiació ultraviolada és més intensa.
- Buscar l’ombra sempre que sigui possible.
- Utilitzar roba amb bona capacitat de protecció, barret d’ala ampla i ulleres de sol homologades.
- Aplicar un fotoprotector d’ampli espectre, preferiblement SPF 50 en tota la pell exposada si ens trobem en condicions d’alta exposició.
Aquí reconeix que, "indubtablement", la protecció física constitueix la primera línia de defensa davant la radiació ultraviolada, de manera que la roba, les ombrel·les o l’ala ampla, les ulleres de sol homologades i buscar l’ombra redueixen la quantitat de radiació que arriba a la pell, fins i tot si aquesta té protecció. "Els fotoprotectors tòpics són una eina extraordinàriament útil, però mai no haurien d’entendre’s com una única mesura de protecció.
De fet, totes les guies internacionals parlen d’una estratègia combinada en la qual s’intenta reduir l’exposició i, sobretot, que, si és possible, es faci amb moderació i, especialment en països com el nostre, l’exposició solar és inevitable", afegeix el protector solar sobre les zones exposades. "No es tracta d’elegir entre crema o ombra. Són mesures complementàries. El millor fotoprotector és el que forma part d’una estratègia completa de fotoprotecció", conclou la dermatòloga.