Com detectar i prevenir els primers símptomes de diabetis tipus 2

La diabetis tipus 2 (DT2) esdevé sovint silenciosa fins que avança prou per provocar complicacions greus. Però avui en dia, gràcies a grans estudis clínics globals, sabem com detectar-la en fases incipients i prevenir-la de forma efectiva amb canvis en l’estil de vida.
La diabetis tipus 2 pot començar de manera silenciosa, però el cos acostuma a enviar petits senyals. Símptomes com tenir molta set o gana més del que és habitual, poliúria (ganes d’orinar sovint) fins i tot a la nit, cansament constant, tot i descansar bé; visió una mica borrosa o maldecaps. Fins i tot en alguns casos també implica una pèrdua de pes inexplicada. Aquests símptomes poden confondre’s amb l’estrès o amb altres coses quotidianes, però si duren setmanes, és important consultar el metge. Una simple analítica de sang pot aclarir si hi ha risc.
Aquí ve la bona notícia: la diabetis tipus 2 no és un destí inevitable. Estudis com el Diabetes Prevention Program als Estats Units han demostrat que canviar l’alimentació i fer exercici de manera regular pot reduir el risc de patir-la més d’un 50 %. De fet, en diversos països s’han fet assaigs que confirmen el mateix: menjar millor, perdre una mica de pes i moure’s més tenen un impacte més gran que molts fàrmacs a l’hora d’evitar que la malaltia avanci.
No cal fer dietes extremes ni passar-se el dia al gimnàs. El que funciona és la constància. A continuació, alguns petits canvis que marquen la diferència:
- Menjar més verdura, fruita i llegums i reduir els aliments processats i carns grasses.
- Donar protagonisme als cereals integrals i a l’oli d’oliva, com passa a la dieta mediterrània.
- Fer 150 minuts d’activitat física a la setmana: caminar ràpid, ballar, anar en bici… tot compta!
Un estudi realitzat a Espanya amb la dieta mediterrània i una mica de restricció calòrica va demostrar que, al cap de sis anys, els participants tenien un 31 % menys de risc de desenvolupar diabetis.
La dieta que redueix el risc de càncer per obesitat
Un grup d'investigadors internacionals han descobert que una alta adherència a la dieta mediterrània redueix un 6% el risc de desenvolupar algun càncer relacionat amb l'obesitat. Els científics han assenyalat la "modesta reducció" del risc d'aquest tipus de càncer, com l'adenocarcinoma d'esòfag, el càncer de mama en dones després de la menopausa, el càncer colorectal, el càncer d'úter i d'ovari, el de vesícula, alguns d'estómac, el de pàncrees i el de tiroides i meningioma.
"Una de les troballes més rellevants és que la reducció del risc de càncer no està vinculada ni a l'Índex de Massa Corporal (IMC) ni a la relació cintura-maluc, cosa que suggereix que els efectes protectors de la dieta mediterrània van més enllà de la simple regulació del pes", diu una de les autores de l'estudi.