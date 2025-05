Com reduir la inflor abdominal, segons una digestòloga

Sentir la panxa inflada o notar canvis en la cintura al llarg del dia és una molèstia habitual per a moltes persones. Segons la doctora especialista en aparell digestiu a la Policlínica Gipuzkoa Julyssa Cobián, sovint es tracta d’una sensació subjectiva que els pacients descriuen com una tensió abdominal, tot i que en alguns casos també pot haver-hi una distensió mesurable de l’abdomen.

Cobián, en un article publicat al web de la companyia sanitària Quirón, diferencia entre la inflor percebuda i l’augment real del volum abdominal. Tot i que poden aparèixer per separat, sovint coincideixen. En la majoria dels casos, les causes són funcionals, és a dir, no relacionades amb malalties greus.

La digestòloga identifica tres perfils de pacients: els que tenen un augment real de gas, com en casos de pseudoobstrucció intestinal; els que pateixen restrenyiment associat a problemes en la musculatura pelviana, que dificulta l’expulsió de gasos; i els que tenen hipersensibilitat abdominal, que poden notar-se inflats fins i tot després d’àpats lleugers. A més, alteracions en el mecanisme natural d’acomodació del diafragma i la musculatura abdominal poden fer que el ventre es distengui sense canvis significatius en el seu contingut.

Tot i que les causes funcionals són les més freqüents, Cobián adverteix que cal descartar possibles patologies orgàniques, com tumors o ascites, que provoquem una inflor contínua durant tot el dia.

Com reduir la distensió abdominal

Per prevenir o alleujar la inflor, la doctora recomana fer exercici de manera regular (entre tres i quatre vegades per setmana) i practicar respiracions diafragmàtiques, especialment en pacients amb problemes d’acomodació abdominal. També aconsella menjar a poc a poc, en horaris regulars, i evitar empassar aire. Les racions petites i variades poden ser útils, i si bé aliments com els llegums poden causar inflor puntual, la causa real sol estar en la capacitat de l’abdomen per gestionar-ne el contingut.

Finalment, si els símptomes persisteixen i afecten la qualitat de vida, és important consultar un especialista. “Si la distensió abdominal és constant i no millora al llarg del dia, cal fer una valoració mèdica”, conclou.