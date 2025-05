Identificada una associació significativa entre un gen de la funció pulmonar i la covid persistent

Un estudi internacional, en què ha participat l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona, ha identificat una "relació significativa" entre un gen de la funció pulmonal i la Covid persistent, la condició que provoca símptomes que poden durar mesos després d'haver superat la fase aguda del coronavirus.

L'estudi, publicat a Nature Genetics, ha analitzat dades genètiques de més d'un milió de persones i ha comptat amb la participació del projecte GCAT|*Genomes for Life de la institució Germans Trias i Pujol, en el marc del seu seguiment de la pandèmia en la població catalana des de 2020. Els resultats mostren que el gen FOXP4, conegut pel seu paper en la salut pulmonar i la resposta immunitària, podria ser una peça clau en l'aparició de la Covid persistent.

L'estudi ha analitzat les dades genètiques de més de 6.400 persones diagnosticades amb Covid persistent i més d'un milió de controls de 16 països, dins del consorci internacional COVID-19 Host Genetics Initiative.

Les dades extretes confirmen que les persones que han sofert una forma greu de Covid tenen un major risc de desenvolupar aquesta condició. No obstant això, l'estudi assenyala que no totes les variants genètiques associades a la infecció o a la gravetat tenen el mateix impacte en el risc de desenvolupar Covid persistent. És a dir, el gen FOXP4 podria exercir un efecte independent de la gravetat de la malaltia.



El director científic del projecte GCAT de l'IGTP i coautor de l'estudi, Rafael de Cid, ha assegurat aquest dijous que l'estudi "ajudarà a identificar millor els factors de risc i protecció de la Covid persistent". També a diferenciar subtipus per avançar cap a una atenció més personalitzada.