Obres el rentavaixella just en acabar la rentada? Aquest error espatlla plats, gots i coberts

Posar en marxa el rentavaixella és una acció senzilla, però està repleta de petits secrets que poden fer que plats, gots i coberts no quedin en el millor estat possible. Un d'aquests trucs és deixar el rentavaixella ventilant just després d'acabar la rentada. Aquest gest no tan sols farà que el resultat de la vaixella sigui millor, sinó que també es conservi en millor estat amb el pas del temps.
En acabar la rentada, l'interior del rentavaixella és ple de vapor calent que es condensa si deixem la porta tancada. Això genera les típiques gotes que deixen marques d'aigua en la vaixella i en perjudiquen l'assecatge. A més, aquestes gotes també malmeten la qualitat de plats, gots i coberts. D'altra banda, no obrir la porta del rentavaixella tan bon punt acabi la rentada també és nociu per l'electrodomèstic. La condensació d'aire calent augmenta el risc de floridura.
En canvi, deixar la porta entreoberta permet que el vapor s'escampi, millora l'assecatge natural i evita que la humitat s'estanqui. Aquest gest senzill també contribueix a la higiene i a la vida útil de l'electrodomèstic. L'entrada d'aire fresc redueix l'aparició de males olors i disminueix el risc de floridura, un dels problemes més comuns en rentaplats poc ventilats.
Quant ha de durar la ventilació?
La ventilació del rentavaixella és molt recomanable, però tampoc s'ha d'allargar durant més enllà d'una hora. Una ventilació excessiva fomenta l'entrada de pols, insectes o brutícia, cosa que acaba fent malbé el resultat de la neteja i deixant la vaixella menys higiènica.
El temps de ventilació ideal, segons els experts de SAT Madrid -empresa madrilenya especialitzada en la reparació d'electrodomèstics- és entre trenta minuts i una hora des de la fi del cicle fins al moment de buidar la vaixella. Segons expliquen, aquest temps permet que els utensilis estiguin completament secs i es puguin guardar sense risc de degoteigs.