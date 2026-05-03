Convertir la cervesa en protecció solar: el descobriment d'una universitat

Convertir la cervesa en protecció solar. O, com a mínim, una part d'ella. Aquesta és una premissa que, aparentment, sembla impossible. Ara bé, gràcies a una investigació pionera elaborada per la Universitat de Sao Paulo, això ja és una realitat. I, a més, té molts beneficis per a la nostra salut i el medi ambient. Tal com relaten els investigadors, la majoria dels protectors solars que fem servir estan plens de productes sintètics, els quals ens ajuden a protegir-nos del sol, però tenen un impacte negatiu per al medi ambient, especialment al corall.
La investigació universitària, però, ha permès descobrir que hi ha un producte que serveix per elaborar protectors solars per a la pell i que, a sobre, és beneficiós per al medi ambient. Es tracta de les restes de llúpol que es fan servir per produir la cervesa. La indústria cervesera fa servir aquest producte a gran escala, produint quantitats molt elevades de llúpol, moltes de les quals no es fan servir del tot i s'acaben llençant a la brossa.
Tal com indiquen els autors de l'estudi, mitjançant un procés de maceració i percolació en etanol, s'extreuen els compostos bioactius del llúpol descartat i s'incorporen a formulacions de protector solar. Així ho van determinar quan van barrejar un 10% d'aquest extracte amb els filtres UV habituals, el protector solar resultant va multiplicar per més de tres el seu factor de protecció: va passar de 53 a 178 en les proves de laboratori. Curiosament, aquest llúpol usat va funcionar millor que el llúpol sense usar, encara que els autors admeten que el mecanisme exacte pel qual ocorre això encara no és clar.
Les qualitats del llúpol
El llúpol conté una sèrie de compostos amb propietats demostrades sobre la pell, com ara reduir la inflamació o frenar enzims que degraden el col·lagen, entre d'altres. Destaca especialment el xanthohumol, un polifenol amb propietats antioxidants, antiinflamatòries i inhibidores de metaloproteinasas en fibroblasts dèrmics. Tenint en compte aquesta situació, la clau està en com es processa el llúpol: quan s'afegeix en fred després de la fermentació, sense bullir, el xanthohumol no es degrada tèrmicament i roman intacte en el residu, la qual cosa explica en part per què el material reutilitzat resulta més actiu que el llúpol fresc