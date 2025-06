L'habitual joc per a nens que la ciència recomana als majors de 65 anys per millorar la memòria

Amb l’edat, la memòria tendeix a deteriorar-se, fet que pot generar preocupació entre la població gran. Tot i això, aquest declivi no és irreversible. Segons els experts, el cervell, com qualsevol múscul, es pot entrenar. Activitats com els sudokus o els mots encreuats són conegudes i posades en pràctica. Però ara, els experts de Pubmed avalen el cub de Rubik com a teràpia per mantenir la ment activa i alentir el deteriorament cognitiu.

El cub de Rubik exigeix recordar seqüències, anticipar moviments i corregir errors sobre la marxa. Aquesta complexitat afavoreix tant la memòria a curt termini —clau per recordar instruccions recents— com la memòria a llarg termini, que es reforça amb la pràctica continuada d’algoritmes que, amb el temps, s’automatitzen. Així, resoldre el cub esdevé un exercici d’aprenentatge actiu i adaptatiu.

A més, aquest trencaclosques afavoreix la coordinació visual-motriu, imprescindible en tasques quotidianes com escriure o utilitzar dispositius electrònics. També potencia la memòria espacial, ja que cal entendre com les peces interactuen entre si. En conjunt, aquests estímuls contribueixen a mantenir una millor autonomia funcional i una capacitat mental més flexible davant els canvis.

Els especialistes recomanen iniciar-se amb el model estàndard de 3x3, utilitzant tutorials dissenyats per a persones grans. Només calen 15 o 20 minuts diaris perquè el cervell comenci a notar els efectes. Centres de gent gran ja han començat a incorporar tallers específics de Rubik després de comprovar els seus resultats en comparació amb altres jocs d’estimulació mental.

La història del cub

El cub de Rubik va ser creat l’any 1974 pel professor hongarès d’arquitectura Ernő Rubik, amb l’objectiu inicial d’ajudar els seus alumnes a comprendre conceptes de geometria tridimensional. Allò que havia de ser només una eina didàctica es va convertir ràpidament en un fenomen global.

Amb els anys, el cub va passar de les aules a les mans de milions de persones arreu del món, consolidant-se com un dels trencaclosques més venuts de la història i com un símbol d’enginy i perseverança. A banda, i més enllà de la seva popularitat com a joc, el cub de Rubik ha despertat l’interès de la comunitat científica per la seva capacitat d’activar múltiples àrees del cervell.