El maldecap que millora després d'estirar-se. És un dels primers símptomes de múltiples patologies -de diversa consideració- del cervell i, per això, el neuroradiòleg intervencionista de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i cap del Departament de Neuroradiologia, Claudio Rodríguez Fernández, explica a Infosalus com diferenciar el tipus de dolor.
En els casos més greus, el maldecap indica que es pateix hipotensió intracranial espontània, una patologia originada per la disminució del volum i de la pressió del líquid cefalorraquidi al crani. I és que el cervell flota dins del crani gràcies al líquid cefalorraquidi, que actua com a amortidor i que facilita la nutrició del sistema nerviós i contribueix a eliminar substàncies de rebuig. Quan aquest líquid es perd, el cervell també perd el seu "suport hidràulic" i baixa per efecte de la gravetat, cosa que provoca una "tracció dolorosa" de les meninges, els nervis cranials i els vasos sanguinis que pot afectar greument la qualitat de vida dels pacients.
"A diferència de les fuites causades per traumatismes o puncions mèdiques, en aquest cas, apareix de manera espontània", explica Rodríguez. El símptoma més característic d'aquesta patologia és un maldecap que empitjora en posar-se dret i millora en ficar-se al llit, el que es coneix com a cefalea ortostàtica. En molts pacients, aquest dolor apareix en incorporar-se i desapareix en tombar-se, encara que també hi ha casos crònics en què aquest component postural pot desaparèixer i transformar-se en un mal de cap persistent.
A més del mal de cap, els pacients poden presentar altres símptomes, com ara dificultat per concentrar-se, xiulets a les orelles, nàusees, dolor cervical i alteracions de l'equilibri. Tot i això, els pacients amb hipotensió intracranial espontània poden trigar anys a rebre un diagnòstic correcte, ja que aquesta malaltia pot assemblar-se a altres patologies neurològiques.
Amb quines malalties es pot confondre?
"Fins a un 20% dels pacients amb fuga real de líquid cefalorraquidi presenten ressonàncies magnètiques normals, cosa que complica el diagnòstic", ha assenyalat. Aquesta malaltia també es pot confondre amb migranya, cefalea tensional o la malformació de Chiari tipus I, cosa que en alguns casos ha portat fins i tot a "cirurgies cranials innecessàries".
El símptoma d'infart que moltes vegades es passa per alt
D'altra banda, l'infart és una de les causes de mort més importants i és per això que la recerca al seu voltant continua malgrat que passin els anys. Un dels símptomes més coneguts és el dolor al braç esquerre o, també, al pit. Qualsevol persona sap que quan això succeeix hi ha perill d'infart, però també hi ha altres elements per detectar-lo, si bé no són infal·libles.
El tercer símptoma, que no és tant de coneixement general, són les nàusees. Ho assenyala el cardiòleg Sean Heffron, doctor que recentment ha explicat al diari anglès Mirror com pot influir la nàusea en el desenvolupament d'un futur infart.