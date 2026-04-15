Els espais on és més probable trobar l'amor de veritat, segons una psicòloga

Trobar l'amor és un dels principals trencaclosques que inquieten l'espècia humana. La cerca d'una relació estable, al contrari del que molts pensen, però, no depèn només de la sort o del moment vital, sinó també del context en què es coneix l’altra persona. Segons la psicologia Wendy L. Patrick, els entorns on es generen les primeres connexions tenen un pes clau en el tipus de relació que pot sorgir.
La psicòloga defensa que l'amor més sòlid no acostuma a sorgir a través de les aplicacions de cites, sinó en contextos més quotidians, on les relacions poden construir-se de manera progressiva. És en aquests contextos, quan tens marge per conèixer l’altra persona sense pressions, que solen sorgir les relacions més fortes.
Patrick defensa que els espais que reflecteixen uns mateixos interessos i inquietuds, com poden ser, per exemple, els espais esportius. Un gimnàs o una sala de CrossFit són llocs on pots conèixer a algú amb una mateixa motivació i prou temps per poder parlar i conèixer-vos. Ara bé, la psicòloga avisa que no és recomanable apuntar-se al gimnàs o a CrossFit "per lligar", ja que sinó l'amor no sorgirà de manera "natural i espontània". En aquesta mateixa línia, Patrick explica que compartir aficions "facilita la comunicació i la connexió", com també ho fa el fet de tenir uns mateixos valors en comú. La psicòloga assegura que acudir a espais on aquests valors es cultiven, pot derivar en conèixer algú.
Els transports, una opció
Patrick explica que un dels espais amb "més probabilitats" de trobar l'amor són els transports; des d'un BlaBlaCar, fins al metro. La psicòloga defensa que compartir un vagó de tren durant "cinc o sis hores" o un vol d'avió pot ser una gran oportunitat per generar converses, ja que, generalment (segons l'especialista), hi ha un "avorriment general que es pot matar parlant".
Respectar la privacitat
L'especialista en psicologia, però, és molt taxativa: "No s'ha de ser invasiu". Patrick advoca per la naturalitat i la valentia a l'hora d'entaular converses per buscar l'amor, però adverteix que no s'ha d'insistir i que és essencial respectar la privacitat i tranquil·litat de l'altra persona.