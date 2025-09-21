Els cinc aliments que alleugen la retenció de líquids

Sentir les cames carregades, notar la panxa inflada o descobrir que els anells costen més de treure del dit són símptomes habituals de la retenció de líquids. Tot i que pot semblar un problema menor, és una molèstia que afecta moltes dones i que sovint està vinculada a la retenció de líquids conduïda per la genètica, l’estil de vida o, fins i tot, l’alimentació.
Per alleugerir aquestes sensacions, l’exercici físic és un bon recurs, però la dieta juga un paper igual d’essencial. Alguns productes frescos i naturals tenen propietats que afavoreixen l’eliminació de líquids i, per tant, poden convertir-se en aliats molt útils. Segons apunta l’especialista en nutricosmètica Noemí Bermúdez a mujer.es, no es tracta de seguir una dieta estricta, sinó d’incorporar certs aliments de manera regular.
Quins aliments ajuden a reduir la retenció de líquids?
- Un d’ells és el cogombre, que destaca per la seva elevada proporció d’aigua i minerals. Aquest vegetal hidrata, depura i contribueix a mantenir la pell en millor estat. Tot i això, no és adequat per a persones amb còlon irritable, ja que pot resultar difícil de digerir.
- Un altre aliment interessant és l’api, conegut per les seves propietats diürètiques. A més de facilitar l’eliminació de líquids, ajuda a fer digestions més lleugeres. Tot i això, en casos d’insuficiència renal greu convé evitar-ne l’excés.
- La pinya, per la seva banda, aporta bromelina, un enzim natural amb efecte antiinflamatori que afavoreix la circulació sanguínia i redueix la inflamació dels teixits. És, doncs, una fruita ideal quan apareix la sensació de pesadesa.
- També cal tenir en compte els espàrrecs, rics en asparagina. Aquesta substància contribueix a reduir la inflor i ajuda a depurar l’organisme. Per això, formen part de moltes recomanacions nutricionals adreçades a millorar el benestar general.
- La síndria és una fruita digna de destacar per la seva frescor i el seu poder hidratant. El seu alt contingut en licopè, un antioxidant natural, afavoreix la protecció de la pell i aporta una sensació de vitalitat.
Tot i els beneficis que destaquen, els experts recorden que no és recomanable abusar d’aquests aliments, ja que consumir-los en excés pot ocasionar digestions lentes, gasos o fins i tot petites baixades de tensió en persones sensibles.
Per tant, amb les indicacions de Bermúdez es pot determinar que la millor estratègia és mantenir un equilibri: introduir aquests aliments en la dieta diària de manera variada i sense excessos. D’aquesta manera, és possible aprofitar les seves propietats naturals i alhora reduir la sensació de retenció de líquids que tan incòmoda en el dia a dia.