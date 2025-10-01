Manuel Vidal, podòleg: «Aquestes són les tres pitjors botes per a la tardor»

Amb el canvi de temps, arriba el canvi d'armari i també l'ús de les botes, però tot i que la moda determini la manera de vestir no s'ha de deixar que determini la salut i el benestar postural. Per aquesta raó, amb l'arribada de la tardor, cal vigilar amb quines botes s'utilitzen, ja que n'hi ha que poden afavorir la imatge, però perjudicar el benestar. A més, alguna de les botes d'hivern que són tendència i que molta gent té als armaris, són les més assenyalades pels podòlegs.
Tot i les virtuts de moltes botes com el fet d'abrigar, de protegir de la pluja i la humitat, n'hi ha algunes que poden generar butllofes, ulls de poll, fongs o fins i tot problemes circulatoris si estrenyen massa. Per aquesta raó, un dels podòlegs més coneguts de l'Estat ha publicat un vídeo a les xarxes socials on explica quin tipus de botes poden ser les que causin més incomoditat i siguin més perilloses de dur tot i que no ho sembli. Es tracta de Manuel Vidal (@podomanu a TikTok) i indica quines són les "tres pitjors botes per aquest hivern".
⚠️ ¿Sabías que algunas botas pueden ser lo peor que puedes usar este invierno? ❌ En este reel te muestro el TOP 3 de las peores botas que destrozan tus pies y que deberías evitar esta temporada. Muchos modelos de zapatos de otoño y de moda otoño-invierno parecen bonitos, pero en realidad pueden causar juanetes, fascitis plantar o problemas en tus uñas. 👣 👉 Si quieres cuidar tu salud y seguir disfrutando de la moda, guarda este vídeo y compártelo con esa persona que siempre estrena botas en otoño. #podologo #podologia #fascitisplantar #botas #otoño
Botes de cowboy
Per assenyalar aquestes botes, Vidal ho explica amb humor: "M'encanten si tens un ranxo a Texas, però jo sé que el més proper que has estat a un cavall ha sigut a la cavalcada de Reis", diu. El podòleg explica que la puntera és "ultra estreta" i provoca que els dits no tinguin moviments i quedin comprimits, provocant deformacions i dolor.
A més, explica que la sola és molt dura i això fa que la sabata no amorteix el pes amb cada passa i tampoc s'adapta al moviment natural de la sola del peu. Com a conseqüència, les articulacions poden sobrecarregar-se i Vidal les sentencia de manera breu: "Són les pitjors que et pots posar als peus".
Botes de taló i punta estreta
L'expert es refereix a un model que darrerament s'ha posat de moda de la cadena de botigues de roba d'Amancio Ortega. Vidal amb el seu toc humorístic característic diu que "són ideals per regalar-les a la teva enemiga, a la teva sogra o per donar-li un disgust al teu podòleg".
Ho diu perquè el taló fa que tot el pes corporal recaigui sobre la punta del peu i a més, la punta estreta estreny els dits, el que fa que sigui una molt bona combinació de factors pel que fa a la comoditat i salut podològica.
Botes de pescar
En darrer lloc, Vidal explica que aquestes són ideals per anar a pescar perquè fan la seva funció: no entra aigua, però pel que fa a la utilitat fora d'ella canvia, ja que poden arribar a ser molt incòmodes. A més l'alçada de la canya fa que impedeixi el moviment natural del turmell i es puguin generar molestes de l'articulació.
Tot i això, el podòleg explica que al contrari de les anteriors, no té una punta estreta i deixa que els dits puguin moure's amb més llibertat. Però recomana no utilitzar-les per a llargues caminades, al cap i a la fi, estan pensades per pescar o perquè no entri l'aigua en determinades situacions.