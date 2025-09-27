27 de setembre de 2025

Salut

Si fas aquest gest quan dorms podries desenvolupar càries, segons una ortodontista

Aquest simple gest que una gran part de la gent fa durant la nit pot provocar l'augment del risc de càries i de bacteris a la teva boca

Algunes persones, sense adonar-se’n, dormen habitualment amb la boca oberta, sigui per costum o perquè els hi costa respirar pel nas durant la nit. Aquest gest, aparentment inofensiu, pot tenir conseqüències perjudicials en la salut bucodental com explica Lucía Palma, especialista en ortodòncia estètica, al seu vídeo de TikTok.

Càries i bacteris

Palma comenta que dormir amb la boca oberta pot derivar en problemes com l’augment del risc de càries o acumulació de bacteris perjudicials per a la nostra boca.

Un dels motius perquè açò ocorre és la reducció de la saliva durant la nit. Aquest líquid té un paper essencial en la protecció de la boca, ja que contribueix a mantenir un equilibri microbià i a prevenir l'erosió de l’esmalt dental.

"Sense saliva l'entorn de la teva boca es converteix en més àcid, fet que afavoreix l'aparició de càries, la debilitació de les genives i pot danyar l’esmalt", explica Palma. Aquesta situació pot provocar molèsties al matí, com sensibilitat dental, boca seca i, a llarg termini, un deteriorament progressiu de la salut bucal.

Per prevenir-ho, l’experta en ortodòncia recomana respirar pel nas durant la nit i evitar espais massa secs, especialment en èpoques d’ús intensiu de calefacció o aire condicionat.

