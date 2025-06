Molta gent s'ha trobat alguna vegada en la situació de posar-se al llit per anar a dormir i tenir dificultats per agafar el son. Estirar-se de diverses maneres, comptar ovelles o llegir són alguns dels remeis més habituals. Allò que ningú es planteja és marxar del llit a un altre espai de la casa per aconseguir adormir-se.

Però tot just això és el que planteja la psicòloga del son Roser Gort, de la clínica del doctor Estivill. En una entrevista a La Vanguardia explica que, idealment, el llit ha de ser un lloc on posar-se únicament per dormir. És a dir, que no ha de ser un espai per pensar, estar amb el mòbil o llegir. Perquè això fa que el cervell no associï el llit amb un lloc de descans i es mantingui actiu.

Per això, quan ens està costant agafar el son cal moure's per evitar que el cervell vinculi el llit a qualsevol cosa que no sigui el descans. I què cal fer? Doncs marxar a qualsevol altre lloc de la casa - el sofà és una bona alternativa - i estar-se una estona pensant o llegint allà.

Ara bé, Gort afegeix matisos d'aquesta estona al sofà per tal d'afavorir el son. Només s'han d'encendre llums tènues, preferiblement càlides i col·locades lluny de la vista. Al sofà s'hi recomana fer una activitat tranquil·la, per exemple llegir o escoltar música relaxant. S'ha d'evitar l'ús de pantalles o activitats mogudes.

Aquesta activitat es pot allargar cinc minuts o fins i tot mitja hora, fins que torni la sensació natural de son. Els badalls són el millor indicatiu. Quan arriba aquest moment cal tornar al llit. Si un cop estirats i al cap d'una estona persisteix l'insomni cal tornar al sofà i repetir el procés. L'experta sintetitza, “la idea és ensenyar-li al cos a desactivar-se de forma progressiva, sense forçar-lo”.

Altres consells

A banda, els experts coincideixen a donar quatre consells generals previs a posar-se al llit: mantenir un horari estable i regular, és anar-se'n a dormir i despertar-se sempre a la mateixa hora, ajuda el cos a establir un ordre i una rutina que facilita la formació d'hàbits saludables per a un millor descans. Així com evitar sopars abundants i pesats i aliments com fregits, greixos, picants i ultraprocessats abans d’anar a dormir.

D'altra banda, també cal evitar l’ús de dispositius electrònics i pantalles abans d'anar a dormir. Si no es pot, convé utilitzar filtres de llum blava per minimitzar-ne els efectes perjudicials. I per últim, donar prioritat a la llum natural durant el dia. És important beneficiar-se de la llum solar, sobretot durant les primeres hores del matí, per millorar el benestar emocional i físic.