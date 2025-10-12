Partir o triturar pastilles: quan pot fer-se i quan és perillós?

La manipulació de medicaments en forma de pastilles o comprimits pot semblar una pràctica comuna i inofensiva, sobretot entre les persones que tenen dificultats a l'hora d'empassar-se’ls. Segons adverteix l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), aquestes accions poden reduir l’eficàcia del tractament, provocar efectes adversos i fins i tot exposar a riscos tant els pacients com els cuidadors.
Per què no s’han de manipular les pastilles
Partir, triturar o dissoldre comprimits, així com obrir càpsules o barrejar-les amb aliments o espessidors, pot alterar la manera com el medicament actua a l’organisme. L’AEMPS explica que aquest risc és especialment alt en els medicaments d’alliberament modificat, com ara els de llibertat retardada o prolongada, i en els comprimits sublinguals -que estan pensats per desfer-se sota la llengua i no per empassar-se.
També cal tenir una precaució especial amb els medicaments de marge terapèutic estret, és a dir, aquells en què petites variacions en la dosi poden marcar la diferència entre l’efectivitat i la toxicitat. En aquests casos, la manipulació pot fer que el principi actiu es degradi o s’alliberi massa ràpidament, afectant-ne la biodisponibilitat i, per tant, la seva eficàcia.
Tot i que en general s’ha d’evitar, l’AEMPS reconeix que hi ha situacions clíniques excepcionals en què manipular una pastilla pot ser necessari. És el cas de persones amb problemes per empassar (especialment els pacients grans), els nens, les persones que necessiten ajustar-ne les dosis o els pacients que s’alimenten a través de sondes enterals.
En aquests casos, és essencial revisar el prospecte o la fitxa tècnica del medicament per comprovar si el fabricant permet mètodes alternatius d’administració, com dividir, triturar o dispersar el comprimit. Si no s’indica cap alternativa segura, cal consultar amb el metge o el farmacèutic abans de modificar la forma del fàrmac.
Els riscos de fer-ho incorrectament
Manipular un medicament de manera inadequada pot comportar diversos riscos: des d’una pèrdua d’eficàcia terapèutica fins a irritacions o lesions a la mucosa oral, a l’esòfag o a l’estómac. A més, la persona que manipula el fàrmac pot exposar-se accidentalment al principi actiu i patir-ne conseqüències cutànies, oculars o de les mucoses. També poden aparèixer canvis en el gust, el color o la textura del medicament, cosa que pot dificultar-ne la presa.
Alternatives segures
Si la manipulació no és recomanable, la solució pot passar per buscar altres formes del mateix medicament sense la necessitat d'alterar la seva forma natural. L’AEMPS recomana optar per formes líquides (solucions, suspensions o gotes) o bé per pastilles masticables, sublinguals o bucodispersables, que es desfan a la boca sense necessitat d’empassar-les.
En definitiva, cal ser conscients que no totes les pastilles poden partir-se o triturar-se sense risc. Abans de fer-ho, cal consultar sempre amb un metge o farmacèutic per garantir que el tractament continuï sent segur i efectiu.