Un nou estudi apunta que una dieta molt habitual pot provocar depressió

De dietes n'hi ha de molts tipus, depenent del context de cada persona i de quina sigui la recomanació mèdica. Però més enllà dels aspectes fisiològics que es poden veure afectats, també hi ha la part de salut mental. I és que un nou estudi apunta que seguir una dieta baixa en calories està relacionat amb un major risc de patir símptomes depressius.

La investigació del departament de psiquiatria de la Universitat de Toronto, al Canadà, apunta que els homes i les persones amb sobrepès són especialment vulnerables als efectes d'una alimentació restrictiva. Els resultats, publicats a la revista BMJ Nutrition Prevention & Health, també donen alguns detalls sobre el risc de patir depressió segons el tipus de dieta.

Una dieta "saludable" rica en aliments mínimament processats, fruites i verdures fresques, cereals integrals, fruits secs, llavors, proteïnes magres i peix s'associa generalment amb un menor risc de depressió. D'altra banda, l'alimentació "poc saludable" dominada per productes ultraprocessats, carbohidrats refinats, greixos saturats, carns processades i dolços s'associa generalment amb més risc, expliquen els investigadors.

Per explorar-ho, els investigadors han treballat amb les dades de més de 28.000 participants en l'Enquesta de Salut i Nutrició dels Estats Units entre els anys 2007 i 2018. A tots ells se'ls va preguntar si seguien alguna dieta en particular, i els que ho feien amb una restrictiva de calories patien símptomes depressius amb més freqüència.

Discrepàncies amb altres estudis

Aquest és un estudi observacional, per la qual cosa no es poden extreure conclusions fermes sobre la causalitat. Els investigadors afirmen que és possible que els enquestats no hagin classificat amb precisió les dietes. Les troballes també contradiuen les d'estudis publicats prèviament que suggereixen que les dietes baixes en calories milloren els símptomes depressius.

Però els investigadors apunten que els anteriors estudis incloïen un equilibri de nutrients. Ara bé, asseguren que les dietes hipocalòriques i l'obesitat solen provocar deficiències nutricionals, tant de vitamines com de minerals. Això pot augmentar la simptomatologia de la depressió, com també passa amb la incapacitat de perdre pes.