Així s’han de netejar les culleres de fusta de la cuina perquè quedin impecables

Les culleres de fusta són utensilis de cuina molt útils i amb més beneficis que no només els de la mateixa cuina, sinó també per la resta d'utensilis. Cuinar amb culleres de fusta és una bona manera de no ratllar les paelles, però és veritat que són molt incòmodes per netejar.

Encara que les netegem després de cada ús, la fusta absorbeix part dels greixos i olis del menjar i, per molt sabó que utilitzem, sempre estaran un poc brutes. És per aquest motiu que has de conèixer aquest senzill truc per netejar les culleres de fusta en què només hauràs d'invertir 15 minuts.

Aigua bullent

Ficar culleres de fusta en aigua bullent és una forma eficaç de netejar-les bé per dins. La fusta acumula olis i greixos del menjar que promouen el creixement de bacteris nocius. Per descomptat, aquests bacteris i la mala neteja d'aquest tipus de culleres pot obrir la fusta o crear males olors. El truc que mostra el perfil d'Instagram de Carine Claudepierre, creadora de contingut sobre cuina i menjar, mostra els passos per netejar bé les culleres de fusta.

Només necessitaràs una olla prou gran per a submergir la cullera i aigua. Encén el foc i posa l'aigua a bullir fins que surten bombolletes. Després, submergeix les culleres en l'olla i deixa-les bullint durant 5-10 minuts.

Pot ser que l'aigua comenci a omplir-se d'un residu lletós i oliós en la superfície, és senyal que les culleres estan netejant-se adequadament, ja que són les restes que quedaven dins la fusta. Per últim, trau-les de l'aigua i deixa-les refredar durant uns minuts. Després, neteja-les amb un drap net i ja estaran llestes per utilitzar de nou.